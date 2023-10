Arriva la Toyota Yaris 2024 Hybrid 130 - avrà successo?

Al via gli ordini della nuova Toyota Yaris 2024, alla Hybrid 115 si affianca la versione da 130 cavalli

Toyota Yaris 2024 arriva anche in Italia con nuovi allestimenti e una motorizzazione inedita. Avrà successo come i modelli precedenti?

Si posiziona nell’affollato segmento B, la nuova Toyota Yaris 2024 è disponibile ora anche con motorizzazione Hybrid 130, variante più efficiente, scattante e veloce, ma non si tratta dell’unica novità per la compatta giapponese, perché maggiore è la sua dotazione di serie.

Toyota introduce sul model year 2024 della Yaris una digital experience completamente rinnovata, il cockpit è personalizzabile, il sistema multimediale ora è più intuitivo e potente, per la prima volta è disponibile la digital key che consente di aprire la vettura attraverso il proprio smartphone.

Toyota Yaris 2024 è disponibile con 2 motorizzazioni e sei allestimenti

La versione d’accesso è la Hybrid 115 disponibile negli allestimenti Active e Trend, configurazioni che mantengono lo stesso prezzo di listino della gamma 2023 pur vantando una maggiore dotazione di serie.

Novità invece per la Hybrid 130 disponibile unicamente negli allestimenti Lounge, GR Sport e Premiere Edition.

L’allestimento GR Sport si caratterizza per la presenza di cerchi in lega da 18 pollici, interni in pelle, vernice bi-colore, loghi GR sui sedili, volante e carrozzeria, mentre la Premiere Edition è dotata dell’impianto audio JBL a 9 altoparlanti, dell’head-up display e del Blind Spot Monitor con sensori parcheggio e frenata automatica d’emergenza.