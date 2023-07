Arriva un nuovo team per il progetto Ampere del Gruppo Renault

Ampere è stata creata per diventare il leader europeo dei veicoli elettrici in termini di competitività e tecnologia

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, sarà a capo anche del management team di Ampere, filiale dedicata ai veicoli elettrici e al software. La nomina sarà effettiva dopo aver completato la fase di spin-off di Ampere, prevista per il secondo semestre 2023.

Luca de Meo mantiene le sue attuali responsabilità come CEO del Gruppo Renault.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha dichiarato: "Grazie al lavoro compiuto nel Gruppo Renault negli ultimi due anni, Ampere è sul punto di spiccare il volo, sostenuta da risorse iniziali incomparabili: una delle catene del valore dei veicoli elettrici più integrate dell’industria, un approccio pionieristico al software defined vehicle e capacità ingegneristiche e produttive all’avanguardia. L’associazione dell’agilità di un ‘pure player’ con la forza di un rinomato costruttore automobilistico rende Ampere unica. Ora passiamo alla fase esecutiva. Più ci specializziamo, più si creano chiare opportunità per Ampere nella corsa verso i veicoli elettrici e il software. Puntare ad una riduzione dei costi del 40% per la prossima generazione di veicoli, porre la tecnologia e l’innovazione al centro dell’organizzazione di Ampere, offrire prodotti attrattivi al miglior prezzo: tutto questo è in linea con la tradizione di democratizzazione della tecnologia e di creazione di valore per i nostri stakeholder."

Con un team di circa 10.000 addetti altamente qualificati, Ampere è oggi pronta a fare concorrenza ai migliori player dei veicoli elettrici e del software.

Tra le sue principali mission troviamo:

Riduzione dei costi per auto del 40% per la prossima generazione di veicoli entro il 2027 e oltre.



Approfondimento delle tecnologie delle batterie attuali e future, che vanno dagli ioni di sodio allo stato solido.

Efficienza della catena cinematica energia-batteria-ruota di circa il 90%.

Riduzione della diversità dei componenti di circa il 30%.

Miglioramento ai massimi livelli della produttività in stabilimento, con meno di 10 ore di produzione richieste per veicolo.

Sviluppo di un’architettura open, innovativa e redditizia del software defined vehicle (SDV).

Oltre alla tecnologia e alla competitività, Ampere proietterà la storia di Renault nel futuro. Si baserà su una gamma convincente, che comprenderà classici come Megane E-Tech Electric, Scenic E-Tech Electric, Renault 5 e Renault 4.