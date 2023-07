Aston Martin chiude un accordo con Lucid Group

Aston Martin compie un grande passo in avanti nel percorso di creazione delle auto elettriche ad alte prestazioni più emozionanti e desiderabili del mondo, grazie alla stipula di un nuovo importante accordo di fornitura con Lucid Group, azienda leader mondiale nelle tecnologie per veicoli elettrici.

"L'accordo di fornitura con Lucid rappresenta una svolta per la crescita di Aston Martin, che sarà guidata dai veicoli elettrici. In base alla nostra strategia e alle nostre esigenze, abbiamo scelto Lucid, ottenendo l'accesso alle tecnologie più innovative e dalle prestazioni più elevate del settore per i nostri futuri prodotti BEV. Non solo sfrutteremo i significativi investimenti che Lucid ha fatto per sviluppare le sue tecnologie, ma, grazie al lavoro che Roberto Fedeli e i suoi team stanno già svolgendo, miglioreremo ulteriormente e differenzieremo l'esperienza di guida, in linea con la nostra strategia basata su ultra-lusso e ad alte prestazioni. Insieme a Mercedes-Benz, ora abbiamo due fornitori tra i migliori al mondo, pronti a sostenere lo sviluppo e gli investimenti che stiamo facendo per realizzare la nostra strategia di elettrificazione. Grazie alla partnership con Geely, recentemente annunciata, avremo anche l'opportunità di accedere alla loro gamma di tecnologie e componenti, oltre che alla loro profonda conoscenza del mercato cinese. Nel complesso, l'annuncio di oggi rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione delle nostre ambizioni future", ha dichiarato Lawrence Stroll, Presidente Esecutivo di Aston Martin.

Mercedes-Benz AG continuerà a fornire ad Aston Martin l'accesso a una serie di tecnologie, tra cui sistemi di propulsione e architetture elettroniche.

"L'accordo con Lucid costituisce un pilastro importante della nostra strategia di elettrificazione, fornendo ad Aston Martin l'accesso a tecnologie dei sistemi di propulsione e batteria leader del settore. In combinazione con il nostro sviluppo interno, questo ci permetterà di creare un'unica piattaforma BEV su misura adatta a tutti i futuri prodotti Aston Martin, dalle hypercar alle auto sportive e ai SUV. Inoltre, continueremo a espandere la nostra capacità interna, continuando a fornire quelle prestazioni entusiasmanti e quell'intensa esperienza di guida che sappiamo i nostri clienti amano e si aspettano da Aston Martin ", ha dichiarato Roberto Fedeli, Chief Technology Officer di Aston Martin.