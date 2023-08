Aston Martin presenta DB12 volante

Aston Martin presenta la nuova DB12 Volante. Si tratta della compagna della DB12 Coupé, recentemente presentata, la prima della nuova generazione di auto sportive del brand britannico.

L'amministratore delegato di Aston Martin, Amedeo Felisa, ha dichiarato: "Per molti dei nostri clienti, la guida a tettuccio abbassato è il piacere più grande. Le Aston Martin Volante hanno catturato questa emozione e l'hanno espressa con uno stile unico per oltre sei decenni. Con la nuova DB12 Volante abbiamo cambiato le regole, creando un'auto che intensifica queste sensazioni conservando tutta la purezza e le eccezionali capacità sportive della DB12 Coupé. Una vera cabriolet sportiva sotto ogni punto di vista, un'auto che sfida i preconcetti e trova una nuova generazione di clienti Volante".

La DB12 Volante vanta rivoluzionari progressi in termini di design, ingegneria e tecnologia.

Grazie alle modifiche apportate ai componenti della sottoscocca, la DB12 Volante vede un aumento del 3,7% della rigidità torsionale complessiva, oltre a un miglioramento mirato della rigidità laterale e a un aumento delle prestazioni.

La potenza del suo motore 4.0 Twin-Turbo V8 conferisce alla DB12 Volante prestazioni formidabili e un sound favoloso. Le prestazioni sono da Top Car, con una potenza di 680 CV a 6.000 giri/min e 800 Nm di coppia tra i 2750 e i 6000 giri/min. L'accelerazione è da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e con una velocità massima di 202 mph.

Altri punti di forza sono gli ammortizzatori adattivi intelligenti di nuova generazione, che hanno un'ampiezza di banda di distribuzione della forza aumentata del 500% rispetto alla precedente generazione.



Dotato di 8 strati di isolamento, il tettuccio in tessuto è perfezionato acusticamente per migliorare il comfort dell'abitacolo.

Il tettuccio impiega 14 secondi per aprirsi e 16 secondi per chiudersi e può essere utilizzato fino a 50 km/h e in presenza di vento contrario.

La DB12 Volante offre anche una nuova esperienza di ascolto grazie ai nuovi partner audio di Aston Martin, Bowers & Wilkins. L'impianto audio è dotato di ben 11 altoparlanti da 390 W ed è montato di serie.

Infine, il nuovissimo sistema di navigazione per la DB12 è dotato di connettività online per un'esperienza più intelligente, rapida e ricca di informazioni. La nuova cartografia 3D fornisce istruzioni intuitive e chiare con indicazioni di corsia e sovrapposizioni del traffico in tempo reale.