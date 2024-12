La nuova nata di casa Aston Martin nasce dall’unione delle tecnologie votate alla performance proprie della Formula 1, con l'aggiunta di un design spettacolare e una straordinaria dinamica di guida, si presenta al mercato internazionale la nuova Aston Martin Valhalla, una supercar unica nel suo genere.

Valhalla è il primo modella della Aston Martin ad utilzzare il motore V8 biturbo da 4.0 litri con albero motore a piano piatto ed anche è la prima vettura ad utilizzare la nuovissima trasmissione a doppia frizione (DCT) a 8 marce del marchio, che incorpora un e-Motor e un differenziale posteriore elettronico (E-diff).

Il gruppo propulsore ibrido della Valhalla combina il motore V8 biturbo da 828 CV con tre aktri motori elettrici che contribuiscono con altri 251 CV, la potenza massima è di quindi 1079 CV e ben 1100 Nm di coppia massima.

Grazie alla tecnologia F1 il sistema di raffreddamento dielettrico è ultra-efficace, la batteria unisce la capacità di distribuire il proprio stato di carica per soddisfare richieste di energia frequenti e successive con un rapido assorbimento di energia e un'elevata densità di potenza.

La nuova Valhalla raggiunge la velocità massima di 350 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi.

Quattro modalità di guida definite, il guidatore può quindi selezionare la modalità desiderata tramite la rotella nel comparto centrale. Ogni modalità di guida è calibrata appositamente per offrire al conducente un'esperienza specifica e differenziata. Si parte dalla modalità EV pura, silenziosa all'avvio per passare alla modalità sport, le performance possono essere poi passate in Sport+ per culminare nella modalità Race che è tutta incentrata sulle prestazioni estreme.

Per Simon Newton, Director of Vehicle Performance di Aston Martin, lo sviluppo della Valhalla è stato un viaggio unico e appagante: “La sfida per i team di ingegneria e dinamica del veicolo è stata quella di sfruttare, per la prima volta, l'immensa potenza del propulsore ibrido della Valhalla attraverso una combinazione di aerodinamica attiva e sistemi di controllo dinamico integrati. Con 1079 CV e 1100 Nm, le prestazioni straordinarie sono scontate. La sfida consiste nel raggiungere una velocità, una precisione e un'emozione di livello superiore in pista, mantenendo allo stesso tempo le caratteristiche di una supercar piacevole e sicura quando si guida su strada. È questa ampiezza di banda dinamica senza precedenti che separa la Valhalla dalle sue rivali di categoria”.

L'inizio della produzione è previsto per il secondo trimestre del 2025. La nuova Valhalla sarà costruita in seire limitata a sole 999 unità.