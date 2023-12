Atlante inaugura a Milano la sua nuova stazione di ricarica rapida

Atlante, la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici ha inaugurato la prima stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici aperta 24 ore su 24 di CityLife.

La stazione è dotata di 4 punti di ricarica rapida e si prevede un successivo allargamento fino a 12 nuovi punti di ricarica rapida e ultra-rapida.

La stazione di ricarica si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione con CityLife. Atlante si occuperà infatti della realizzazione di un impianto fotovoltaico che ricoprirà il nuovo centro per il padel di CityLife, l’Atlante Arena.

La stazione di ricarica Atlante sarà accessibile anche alle persone a ridotta mobilità, sarà a disposizione 24ore su 24 e 7 giorni su 7

“CityLife è uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana d’Europa con una chiara strategia di sostenibilità. È quindi un piacere per noi inaugurare oggi i primi punti di ricarica rapida, grazie ai quali utenti e visitatori toccheranno con mano il “futuro” della mobilità elettrica, ricaricando in modo intuitivo in pochi minuti in un ambiente eccezionalmente bello. Guardando oltre, dimostreremo assieme a CityLife che le tecnologie per rendere le nostre città più sostenibili esistono e vanno sfruttate appieno. Mi complimento vivamente con Paolo Micucci, Roberto Russo, Giorgio Lazzaro e i loro colleghi di CityLife per aver trasformato questo splendido complesso urbano in un’officina a cielo aperto di idee e progetti sostenibili, e li ringrazio per aver riposto la propria fiducia nel team di Atlante”, ha dichiarato Stefano Terranova, CEO di Atlante.

“Questa stazione a CityLife rappresenta perfettamente l’unione di valori tra Atlante e il luogo iconico in cui la stazione si trova, la continua ricerca della sostenibilità e dell’innovazione, la velocità e il design con partner di eccellenza come BMW, MINI e Mastercard”, ha aggiunto Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia.