La nuova Audi A3 allstreet TFSI e rappresenta la variante ibrida plug-in del compatto crossover premium di Ingolstadt.

Dotata di un moderno propulsore termico turbo a iniziazione diretta da 150 cavalli e 250 Nm di coppia massima, abbina la facilità di utilizzo di un motore endotermico ad un’unità elettrica (propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti da 16 CV e 330 Nm.

La potenza complessiva è di 204 cavalli per 350 Nm di coppia massima. La A3 allstreet TFSI e raggiunge una velocità massima di 225 km/h per uno 0 - 100 km/h in 7,4 secondi.

Il pacco batteria è da 25,7 kWh. Il crossover ibrido plug-in della Casa dei Quattro Anelli è in grado di percorrere fino a 138 km (ciclo WLTP) in modalità puramente elettrica.

Audi A3 allstreet TFSI e, look da all terrain

Assetto rialzato di 30 mm rispetto alle versioni Sportback e Sedan, calandra single frame ottagonale nero opaco, griglia anteriore a nido d’ape a sviluppo verticale.

Il pacco batteria è situato sotto il pianale, in corrispondenza dei sedili posteriori. Ciò ha comportato un setup specifico per le sospensioni posteriori rispetto alle varianti TDI e TFSI. Nella ricca dotazione di serie, rientrano diversi dispositivi elettronici che aumentano il comfort di bordo sia nei lunghi trasferimenti, sia nell’utilizzo quotidiano in città della vettura. La disponibilità dello sterzo progressivo con servoassistenza e demoltiplicazione variabile consente al guidatore di disporre di un comando del volante sufficientemente leggero in città e diretto e preciso alle alte velocità.

La vettura sarà disponibile nelle concessionarie ufficiali Audi a partire dal primo trimestre 2025.