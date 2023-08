Audi allo IAA di Monaco presenterà la nuova Q6 e-tron

Audi presenterà allo IAA Mobility 2023 di Monaco la nuova Q6 e-tron.

La Casa dei Quattro Anelli mostrerà gli interni del suo nuovo SUV elettrico, la nuova Audi Q6 e-tron sarà il primo modello full electric basato sull’innovativa piattaforma PPE (acronimo di Premium Platform Electric).

Un’auto digitale, un modello dove è chiaro l’evoluzione in termini anche di design che il brand Premium tedesco vuole imprimere alla sua futura gamma EV, display, infotainment e fruizione dei contenuti multimediali danno via a un vero e proprio palcoscenico digitale.

Un concept innovativo che rappresenta per Audi una ulteriore dimostrazione del suo posizionamento come fornitore premium di mobilità elettrica e connessa, la nuova architettura E3 ha consentito di realizzare un ecosistema completamente digitale.

Nel corso della giornata del 4 settembre presso il centro espositivo di RIEM dove la vettura sarà esposta come modello pre-serie e in una livrea camouflage, il CEO del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, il nuovo Amministratore Delegato Gernot Dollner e Hildergard Wortman, Membro del Board di Audi AG per le Vendite e il marketing, presenteranno le nuove strategie del marchio e la sua visione per un futuro elettrico e sostenibile.

Allo IAA Mobilità 2023 di Monaco Audi esporrà anche la activesphere

Nel corso della giornata del 5 settembre allo IAA Mobilty 2023 di Monaco, presso l’area espositiva Open Space di Wittelsbacherplatz a Monaco, Audi presenterà anche la nuova activesphere, il crossover coupé ideato e disegnato presso l’Audi Design Studio di Malibu, un modello che rappresenta la massima espressione tecnica e stilistica della famiglia di concept Audi sphere.