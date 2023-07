Audi dalla parte dei ciclisti

Audi conferma la vicinanza al mondo del ciclismo e l’impegno a favore della sicurezza di tutti gli utenti della strada con una campagna di comunicazione volta a promuovere la convivenza tra auto e bici e l’importanza dei sistemi predittivi.

Coerentemente con la comunicazione sulla sicurezza dei ciclisti, Audi vanta una serie di tecnologie predittive disponibili su tutta la gamma.

L'avanzato sistema Audi pre sense front, oggi esteso all’intera offerta Audi, previene gli impatti con gli altri veicoli, pedoni e rider grazie all’interazione tra radar e telecamere.

Il sistema qualora ravvisi una condizione di pericolo, invia un alert visivo e sonoro seguito da un impulso in corrispondenza del pedale del freno e quindi, in assenza di reazioni del conducente, una frenata d'emergenza per evitare o ridurre le conseguenze della collisione.

A vettura ferma inoltre, se un utente della strada, ciclista incluso, si avvicina a meno di due metri, si accendono tutti i segmenti luminosi dei gruppi ottici posteriori OLED, a vantaggio di una superiore percettibilità.



Le vetture Audi elettriche e plug-in, per allertare pedoni e ciclisti nel traffico cittadino, utilizzano un altoparlante che emette un suono denominato e-sound.

Audi sarà Official Mobility Partner della Maratona des Dolomites e metterà ben 12 vetture elettriche a supporto dell’organizzazione.