Audi RS Q8 by Mansory: l’Hyper SUV

Audi RS Q8 è finita nel mirino di Mansory, azienda tedesca specializzata nell'elaborazione di veicoli ad alte prestazioni.

Le vetture che ricevono queste “attenzioni” ne escono più estreme, sia nel design della carrozzeria che nella propulsione, un tuning a cui è stata sottoposta anche la nuova Audi RS Q8, SUV che ora si presenta con una livrea verde scuro con accenti gialli sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni, profilo dei cerchi, minigonne laterali, tetto e spoiler posteriore.

Una striscia gialla percorre, partendo dal cofano, tutta la vettura.

Audi RS Q8 by Mansory: estetica e tecnica

Nella zona anteriore, lo splitter è in fibra di carbonio così come le protezioni inferiori, le prese d’aria presenti sul paraurti, sono state ravvicinate, uno stile che in parte riprende quanto già visto sulla veloce e potente Lamborghini Urus.

Anche la parte posteriore è stata oggetto di attenzioni e si caratterizza per il nuovo spoiler in fibra di carbonio posizionato all’estremità del tetto, ed in basso, per l’inedito estrattore aria in fibra di carbonio, elemento che ospita anche i quattro terminali di scarico esagonali.

Piccole modifiche sono state effettuate anche nell’abitacolo, dove è possibile notare inserti in fibra di carbonio sul volante e sul cruscotto, cuciture a contrasto giallo brillante e la nuova posizione del pulsante Start/Stop, spostato in alto.

L’intervento più interessante è relativo al propulsore, il V8 biturbo da 4.0 litri, riceve una notevole iniezione di potenza.

Mansory ha provveduto a rimappare la centralina, nuovi anche i terminali di scarico ad alte prestazioni, interventi questi che hanno fatto lievitare notevolmente la potenza originale che passa così dai 600 cavalli a quota 769 CV, per una coppia che raggiunge un picco massimo di 1.000 Nm contro gli 800 Nm della versione originale.

A seguito di questi interventi, la nuova Audi RS Q8 by Mansory raggiunge una velocità massima di 320 km/h ed è in grado di bruciare i 100 km/h con partenza da fermo in soli 3.3 secondi.