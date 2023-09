Autogiapponese celebra i 15 anni di Nissan

Nissan e Autogiapponese festeggiano un anno importante, una collaborazione nata nel 2008 sotto il segno della Qashqai.

Quindici anni di successi e crescita, la concessionaria Autogiapponese del Gruppo Apollonj Ghetti, per la terza volta si è aggiudicato il prestigioso Nissan Global Award.

Sono oltre 11.000 gli esemplari immatricolati in 15 anni, grande successo per la Qashqai venduta in 4.600 unità, volumi questi che dal 2008 a oggi sono praticamente raddoppiati.

Il 2022 è senza ombra di dubbio un anno da incorniciare per la concessionaria Autogiapponese, è al primo posto nella Top 10 delle aree commerciali italiane per quota di mercato totale e quota di mercato di Juke e Qashqai, quest’ultima ha raggiunto volumi pari al 14,8%, il doppio rispetto alla media nazionale pari a 7,7%.

Anche nel post-vendita sono stati raggiunti livelli di eccellenza, con performance superiori alla media nazionale della rete Nissan, l’area commerciale di propria pertinenza è stata raddoppiata, Nissan Autogiappnoese è stata in grado di espandersi vincendo per la terza volta il Nissan Global Award.

Nel canale privato è stata raggiunta una quota di mercato pari al 3,8%, ben il 45% in più rispetto alla media italiana, un traguardo questo che ha indicato positivamente anche nell’ambio dei servizi di assistenza, il tasso di fedeltà dei suoi clienti entro i 10 anni è stato pari al 43%, circa 13 punti percentuali rispetto alla media nazionale.

Nissan Autogiapponese ha attuato una strategia commerciale basata soprattutto sulla vendita di crossover e SUV elettrificati

Alla celebrazione del quindicesimo anniversario e alla consegna del Nissan Global Award erano presenti presso la sede di Nissan Autogiappoense di Via della Maglianella 250, Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia e Marco Apollonj Ghetti, Titolare della concessionaria.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha commentato: “15 anni di Autogiapponese e il terzo Nissan Global Award dimostrano che nel 2008 abbiamo fatto la scelta giusta nel puntare sulla famiglia Apollonj Ghetti. Autogiapponese è un partner solido e affidabile, in grado di raccogliere e vincere le sfide di un mercato sempre più competitivo. Tutta la squadra coglie al meglio le opportunità offerte dalla nuova gamma di crossover elettrificati Nissan e sono certo che faremo ancora tanta strada insieme, rinnovando il nostro impegno comune per la mobilità sostenibile, con il cliente sempre al centro delle nostre azioni”.

Marco Apollonj Ghetti, Titolare della Concessionaria, ha dichiarato: “Siamo sul podio dei migliori concessionari Nissan in Italia e tra i migliori 160 concessionari nel mondo ed è per noi motivo di grande orgoglio. Si tratta di un premio all’impegno e alla professionalità di tutta la squadra. Il Nissan Global Award arriva in un anno importante, il quindicesimo insieme a Nissan, a conferma di una collaborazione fruttuosa e che prelude a nuovi ed entusiasmanti successi”.