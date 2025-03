Autonomia record per Jaecoo 7 Super Hybrid, oltre 1.400 km con un pieno

E' una autonomia da record quella messa a segno da Jaecoo 7 Super Hybrid, da poco commercializzata nel nostro paese: il modello ibrido globale di Omoda & Jaecoo ha infatti completato un test indipendente lungo tutta la Penisola superando abbondantemente l’autonomia dichiarata. Dopo i precedenti record ottenuti in una serie di maratone in Cina, Singapore, Indonesia, Thailandia, Brasile e Spagna nei mesi scorsi, Jaecoo 7 SHS ha stabilito un nuovo record di autonomia, raggiungendo i 1.413 km, superando così del +17,75% l’autonomia dichiarata di 1.200 km con un pieno di benzina e batteria da 18,3 kWh carica al 100%. Sia l’autonomia in modalità 100% elettrica (132 km vs 91 km dichiarati, +45%) sia il consumo di carburante con batteria completamente scarica (4,68 l/100 km vs 6 l/100 km, -22%) hanno superato abbondantemente i dati di omologazione WLTP.

Partendo da Lecce, in Puglia, Jaecoo 7 Super Hybrid ha percorso tutto lo Stivale da sud a nord, attraverso diversi centri urbani, per arrivare fino al Lago di Tenno, in Trentino, dopo aver percorso 1.413 km con una guida attenta ai consumi e sempre entro i limiti imposti dal codice della strada, ma su un percorso aperto al traffico.

A spingere il modello un motore DHE 1.5 TGDI di quinta generazione abbinato a una trasmissione DHT per 143 CV di potenza massima e 215 Nm di coppia che, sommati alla potenza del motore elettrico da 204 CV (150 kW) e 340 Nm, portano la potenza complessiva di sistema a oltre 340 CV, paragonabile a quella di un motore tre litri turbo. Il tutto con una erogazione di potenza tempestiva e senza esitazioni, con uno scatto da 0 a 50 km/h in 3,8 secondi. Grazie al pacco batterie ibrido ad alte prestazioni da 18,3 kWh, l’autonomia in modalità 100% elettrica è arrivata fino a 132 km, ovvero il 45% in più rispetto al dato di omologazione, ma anche un'autonomia elettrica sufficiente per oltre una settimana nell’uso medio.