A partire dal 20 maggio sono aperte le iscrizioni all’edizione 2025 di Autopromotec, manifestazione in programma dal 21 al 24 maggio 2025 presso il quartiere fieristico di Bologna.

Una fiera dedicata alle attrezzature a all’aftermarket che festeggerà il prossimo anno, i suoi primi 60 anni di storia. Per l’occasione gli organizzatori compiono un ulteriore passo verso la sostenibilità: è iniziato infatti un percorso verso la certificazione per i sistemi di gestione di sostenibilità degli eventi (norma UNI ISO 20121).

Autopromotec 2025: una fiera sostenibile

La sostenibilità sarà uno dei temi che nell’edizione 2025 di Autopromotec, troverà ampi approfondimenti. Spazio anche alla connettività e all’intelligenza artificiale, tendenze destinate a cambiare e a dominare il mercato dell’aftermarket automotive.

Sempre più spazio alle nuove tecnologie e alle applicazioni dedicate all’intelligenza artificiale, alla sensistica e all’ingegneria meccanica ed elettronica. Attività che affiancheranno i tradizionali settori presenti alla manifestazione, dalle attrezzature agli pneumatici, dai ricambi ai lubrificanti, senza tralasciare le reti di assistenza e i car services.

“Quello che abbiamo affrontato per ottimizzare la gestione del flusso di iscrizioni ad Autopromotec 2025 è stato un processo complesso ma necessario”, commenta Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotec. “La nuova procedura di iscrizione ci permette di confermare il nostro impegno verso una sostenibilità dei processi a tutto tondo. L’industria, l’economia, il mercato del lavoro oggi devono essere ripensati in un’ottica sostenibile: questo è per noi un impegno e un obiettivo concreto, del quale la digitalizzazione della procedura di iscrizione rappresenta solo un punto di partenza. Ciò significa non solo meno spreco di carta, ma anche un’esperienza più efficiente e rapida per i nostri espositori che potranno avere, di fatto, la fiera a portata di click.”