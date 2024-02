Ayvens stipula un accordo quadro con Stellantis

Ayvens, leader mondiale della mobilità sostenibile, e Stellantis, hanno raggiunto un accordo quadro multimiliardario di importanza strategica. L’intesa prevede l’acquisto di fino a 500.000 veicoli da parte delle affiliate di Ayvens per la sua flotta di leasing a lungo termine in tutta Europa, nei prossimi tre anni.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis ha dichiarato: “Sono entusiasta di annunciare questa innovativa partnership con Ayvens, che permetterà di sostenere la progressiva transizione dei clienti di Ayvens verso una mobilità più sostenibile. Grazie ai nostri brand iconici e alla nostra offerta di veicoli elettrici siamo in grado di offrire una soluzione su misura per ogni esigenza, ogni budget e stile di vita. Grazie a questo accordo, i clienti attuali e futuri dei brand Stellantis potranno provare le nostre ultime innovazioni, dalla propulsione avanzata alla connettività ad alte prestazioni, oltre ad un comfort impareggiabile. Si tratta di una grande opportunità per i clienti di Ayvens ed è il modo giusto per proseguire assieme verso un futuro a zero emissioni di carbonio”.

I veicoli Stellantis comprenderanno un’ampia gamma di segmenti e motorizzazioni per supportare la transizione dei clienti di Ayvens verso una mobilità più sostenibile

Grazie a questo accordo, Ayvens e i suoi clienti potranno scegliere tra un’ampia gamma di veicoli degli iconici brand Stellantis. Tra questi, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall.

Tim Albertsen, CEO di Ayvens ha detto: “Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiuntoquesto accordo quadro con Stellantis, con l’obiettivo di fornire ai nostri clienti dei veicolimulti-brand di qualità, aiutandoli progressivamente nel processo di transizione versouna mobilità più sostenibile, grazie all’eccellenza della gamma prodotti e della qualitàdei servizi. Questa partnership commerciale ci consentirà di lavorare fianco a fiancocon Stellantis per garantire un pricing più competitivo per i nostri clienti; inoltre,l’accordo è una chiara dimostrazione del nostro potere di scalabilità e di acquisto,grazie ai quali potremo acquisire ulteriore valore e nuove sinergie a beneficio di tutti glistakeholder. Il settore della mobilità è un mercato a crescita elevata, sostenuto dalcambiamento dei clienti che stanno passando dal concetto di “possesso” a quello di“utilizzo”, con le loro richieste di soluzioni di leasing full-service, la necessità di teneresotto controllo i costi e l’impegno a ridurre la propria impronta di carbonio. Svolgiamoun ruolo chiave nel creare un ecosistema efficiente con i nostri partner, così da fornirei massimi benefici ai nostri clienti nel loro percorso verso la mobilità sostenibile. Ilnostro obiettivo è quello di guidare questa transizione e dare forma al futuro del nostro settore come leader globale nella mobilità sostenibile” .

Nell’ambitodel piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’obiettivo diraggiungere il 100% del mix di vendite di autovetture elettriche a batteria (BEV) inEuropa e il 50% del mix di vendite negli Stati Uniti di autovetture e veicoli commercialileggeri BEV entro il 2030.