Bentley Bentayga EWB Mulliner: la nuova ammiraglia

Passo Lungo per la nuova ammiraglia di casa Bentley: è la Bentayga EWB Mulliner

Bentley Bentayga EWB Mulliner è la nuova ammiraglia lussuosa del brand made in UK.

Maggiore spazio nell’abitacolo, un posto guida ancora più confortevole e finiture accurate, la nuova Benlley Bentayga EWB Mulliner è il SUV più elegante al mondo.

Personalizzabile in ogni suo aspetto, il vano posteriore è disponibile nelle configurazioni 4+1 e 4 posti ed è dotato di serie della specifica Bentley Airline Seat, il sistema di sedili automobilistici più avanzato al mondo, con rivestimenti trapuntati in Mulliner Harmony Diamond Quilt e finiture realizzate da maestri artigiani.

Bentley Bentayga EWB Mulliner: maestria artigianale

Cuore dell’elegante SUV inglese è un motore V8 da 4 litri realizzato dalla Bentley e capace di sprigionare una potenza di 550 cavalli per 770 Nm di coppia massima, la Bentayga EWB Mulliner raggiunge così una velocità massima di 290 km/h per uno 0 - 100 km/h in soli 4,6 secondi.

Al fine di rendere ancora più emozionante l’esperienza di guida, il telaio include il Bentley Dynamic Ride, il controllo antipolio attivo a 48V, presente anche l’asse posteriore sterzante e le molle ad aria a tre camere.

I cerchi da 22 pollici hanno una finitura lucida, a richiesta possono essere verniciate e lucidate, i copri mozzi autolivellanti rimangono in posizione verticale durante la marcia, inconfondibile la griglia anteriore “Double Diamond”, la parte inferiore è cromata e completata da prese d’aria Mulliner, le calotte specchi retrovisori sono bicolore in Satin Silver o in tinta con la carrozzeria.

A richiesta i clienti possono richiedere gli interni con Mulliner Bespoke, in tal caso è possibile accedere a quasi 4.000 combinazioni di colore per gli interni a tre tonalità.

Ogni proprietario ricevere un portachiavi Mulliner e un copri portachiavi abbinato alla combinazione dei tre colori scelta per la propria vettura. Tutto l’abitacolo è rivestito in pelle Olive Tan, un materiale ottenuto con un processo di conciatura sostenibile che utilizza un derivato organico dell’olio di oliva ricavato dalle acque reflue estratte durante la procedura di spremitura delle olive.

Bentley Motors è la prima casa automobilistica a utilizzare la tecnologia Olive Mill Wastemaster.