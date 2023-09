Bentley GT Le Mans Collection: 24 esemplari esclusivi

Realizzata completamente a mano in Inghilterra, la Bentley GT Le Mans Collection celebra il 20° anniversario della sesta vittoria di Bentley alla 24 ore di Le Mans.

Bentley GT Le Mans Collection è una supercar esclusiva, realizza in soli 24 esemplari.

La collezione completa di Continental GT e GTC realizzate in serie limitata è già stata completata, 48 esemplari prodotti in Inghilterra dalla Mulliner, la Bentley GT Le Mans Collection in versione coupé sarà prodotta nello stesso stabilimento.

I fortunati proprietari riceveranno un telo speciale e un cofanetto in legno realizzato nei medesimi colori dell’auto, Piano Black e Verdant.

All’interno del cofanetto è presente la chiave della vettura, un’esclusiva scultura Speed 8 e un libretto che nel dettaglio descrive come è stata realizzata la vettura.

Preziosa anche la firma, posta sempre all’interno del cofanetto, su di un’apposita targa, di Ansar Ali, Mulliner and Motorsport Director di Bentley Motors e di Adrian Hallmark, Chairman and CEO di Bentley Motors.

La Bentley GT Le Mans Collection celebra il 20° Anniversario della sesta vittoria di Bentley nella corsa più famosa al mondo.

Diverse le personalizzazioni uniche presenti sulla Coupé inglese, dal display rotante caratterizzato da una valvola del motore della Speed 8 #7 vincitrice a Le Mans nel 2003, allacarrozzeria verde Verdant con striscia da corsa Moonbeam.

Altri dettagli personalizzati includono l’emblema a sei corone intarsiato nella fascia in fibra di carbonio lucida che ricorda le sei vittoria assolute registrate a Le Mans dal 1924 al 2003 e l’orologio con quadrante personalizzato con 24 ore che sostituisce quello tradizionale da 12 ore posto al centro della plancia.

La Bentley GT Le Mans ha un motore W12 TSI da 6 litri capace di sprigionare una potenza di 659 cavalli per 900 Nm di coppia massima.

Raggiunge una velocità massima di 335 km/h per uno 0 - 100 km/h in 3,6 secondi.

Balazs Rooz, Regional Director of Bentley Europe, ha commentato: “Dopo il recente debutto statico della GT Le Mans Collection alla Le Mans Classic, sono felice di assistere alla consegna di questa edizione limitata a pochi, fortunati clienti. Il brand ha giocato un ruolo chiave nella storia dell’automobilismo europeo e nella fase di esaurimento del propulsore W12, è un bel modo per dire addio ed omaggiare la vittoria della Speed 8 #7 del 2003, nello stesso anno in cui il W12 fu lanciato nel mondo".