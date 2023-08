Bentley Summer Experience: al via in Costa Smeralda

Nel cuore della Costa Smeralda a Porto Cervo, prende il via il Bentley Summer Experience 2023.

Il Bentley Summer Experience ha preso il via nel cuore della Costa Smeralda.

Il Gruppo Fassina che rappresenta il brand Bentley dal 2016, a Porto Cervo ha trasferito il proprio showroom per proporre l’intera gamma in test drive ed Experience Shuttel agli ospiti dell’Hotel Colonna Resort.

La Bentley Contintentl GT Convertible è tra le auto più desiderate al mondo. È spinta da un potente motore W12 da 659 cavalli, un propulsore che presto andrà in pensione lasciando posto ad unità elettriche ed ibride. La scoperta inglese è dotata di una capote elettrica azionabile anche in movimento fino a una velocità di 50 km/h.

La Bentayga S Hybrid è un SUV che rientra pienamente nella strategia Beyond 100, ha una alimentazione ibrida plug-in e una potenza complessiva di 449 cavalli. Il suo look possente viene esaltato dalla presenza dei cerchi in lega da 22 pollici.

La Flying Spur Azure è tra le auto più esclusive della gamma Bentley, costruita interamente a mano, è dotata di una serie di avanzate tecnologie, immancabile visto il target di pubblico e il suo posizionamento di mercato di dispositivi che aumentano il comfort e il benessere di bordo tra cui un hotspot con wi-fi integrato e la ricarica wireless di smartphone. A spingere questa luxury car ci pensa un motore V8 abbinato a un sistema antirollio a controllo elettronico, il Bentley Dynamic Ride è in grado di mantenere la vettura in piano quando si affrontano curve impegnative.

Ado Fassina, Dealer Principal Bentley Milano e Bentley Padova ha dichiarato: “Siamo molto felici di essere tornati in Costa Smeralda con l’eleganza e la qualità superiore di Bentley, partecipando ad eventi culturali e sportivi di spicco. Oltre ad aver rinnovato la ”experience” con l’Hotel Colonna Resort di Porto Cervo, deputato a quartier generale dei test drive a bordo dei modelli più iconici del brand, supportiamo la mostra urbana “Bladelight Concert” allo Yacht Club di Porto Rotondo e la tappa in Costa Smeralda dell’ltalia Polo Challenge, torneo di fama internazionale che attrae appassionati provenienti da tutto il mondo”.