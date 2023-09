BMW 530e: la berlina ibrida plug-in debutta a Monaco

Anteprima europea per la nuova BMW 530e PHEV, la berlina elegante, comoda ed efficiente

BMW 530e PHEV attiva in Europa in occasione dello IAA Mobility 2023 di Monaco.

Rappresenta la prima variante ibrida plug-in della nuova BMW Serie 5, modello che ha affiancato la nuovissima i5, variante completamente elettrica della quattro porte tedesca.

Sarà commercializzata a partire dalla prossima primavera, la nuova Serie 5 G60 cambia letteralmente rispetto alle precedenti edizione. In Europa continuerà a essere venduta la 550e xDrive, modello top di gamma che sarà affiancato dalla 530e PHEV.

La nuova 530e PHEV è spinta da un quattro cilindri in linea da 2 litri, motore sovralimentato mediante turbocompressore e affiancato da un’unità elettrica di nuova generazione che integra anche il cambio automatico a 8 rapporti.

La batteria ha una capacità di 19,4 kWh, in modalità EV la quattro porte tedesca riesce a percorrere fino a 101 km. Per effettuare una ricarica completa occorrono circa 3 pore in presenza di un caricatore rapido da 7,4 kW o poco meno di 10 ore tramite una presa domestica.

Allo IAA Mobility 2023 di Monaco debutta la BMW i5 eDrive 40

Motore elettrico montato sull’asse posteriore in grado di sprigionare una pteonza di 340 Cv per 430 Nm di coppia massima, la i5 eDrive 40 ha un’autonomia fino a 582 km grazie a un pacco batteria da 82 kWh.