BMW CE 02: il nuovo scooter elettrico alla portata di tutti

BMW CE 02 non è uno scooter, non è una e-motorbike, è un mezzo esclusivamente elettrico, dotato di un design moderno e di una serie di tecnologie che lo rendono perfetto per muoversi in città.

Rappresenta la porta d’accesso al mondo BMW Motorrad, il nuovo CE 02 è un eParkouer creato per la città ma anche per l’ambiente urbano. Una livrea total black, dal telaio alle ruote, dal parafango anteriore alla carenatura della piastra del manubrio, in listino è presente anche una versione speciale, la HIGHLINE, dotato di un aspetto colorato, con forcelle in oro e un look estroverso.

BMW CE 02: motore, prestazioni e autonomia

Un cuore totalmente elettrico, guidabile anche da chi ha 16 anni, due le versioni in listino, una più parca nei consumi ma anche nell’autonomia, è dotata di una potenza di 4 cavalli e di una velocità massima limitata a 45 km/h, in questo caso può essere anche guidato dai possessori di patente AM a patire dai 14 anni, mentre la versione da 11 kW raggiunge una punta velocissima massima di 95 km/h e ha un’autonoma fino a 90 km.

Il peso dello CE 02 è di soli 132 kg per la versione da 11 kW, mentre è di 119 kg per quella da 4 kW, l’altezza da terra è limitata a 750 mm.

Due le modalità di guida disponibili sul nuovo CE 02: Flow per una guida rilassata che ottimizza l’autonomia nel traffico urbano e una Surf, più adatta all’esperienza dinamica.

Per quanto concerne la capacità di ricarica del BMW CE 02, di serie è disponibile un caricabatteria esterno con potenza di ricarica di 0,9 kW che consente anche di ricaricare il due ruote elettrico presso una normale presa domestica.

Per rendere l’operazione di ricarica ancora più veloce è disponibile un caricabatteria rapido da 1,5 kW come accessorio originale BMW Motorrad, optional disponibile solo per la versione da 11 kW.