BMW Group: a Sokolov una nuova struttura per test drive completamente automatizzati

BMW Group investe nella nuova struttura di Sokolov (Repubblica Ceca).

È il Future Mobility Development Center (FMDC) il sito di prova per lo sviluppo di test completamente automatizzati del BMW Group, all’inaugurazione presente Petr Ocko, Viceministro dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca e di Petr Kulhanek, Governatore della regione di Karlovy Vary, Ilka Hortsmeier, Board Member del BMW Group per People and Real Estate, e Frank Weber, Board Member del BMW Group per Development.

La realizzazione del nuovo sito di sviluppo FMDC ha richiesto un investimento di 300 milioni di euro, l’ex regione mineraria è stata trasformata in un avanzato centro di prova per lo sviluppo di test drive completamente automatizzati.

Anche il terreno circostante è stato riqualificato al fine di testare la guida e il parcheggio automatizzati, il sito FMDC di Sokolov si aggiunge a quelli di Aschheim nei pressi di Monaco, a quello di Miramas in Francia e al centro svedese di Arjeplog.

Il nuovo sito FMDC del BMW Group è stato realizzato con i più alti standard di protezione ambientale e sostenibilità

Oltre a utilizzare energia pulita, il sito di Sokolov è dotato di un sistema di gestione dell’acqua che raccoglie sistematicamente l’acqua piovana e la utilizza per l’irrigazione della carreggiata.

Per la costruzione del sito sono stati utilizzati 2,2 milioni di metri cubi di terreno precedentemente scavato nelle vicine miniere.

Frank Weber, Board Member del BMW Group per Development: "Con il nostro nuovo Future Mobility Development Center, abbiamo creato un sito di prova unico nel suo genere, progettato esclusivamente per i test di guida e di parcheggio automatizzati fino al livello 4. Su 600 ettari di terreno, testiamo tutte le possibili condizioni di guida con la massima flessibilità ed efficienza: città, campagna, autostrada e parcheggio automatizzato. La particolarità: possiamo eseguire i nostri diversi programmi di test uno dopo l'altro senza fermarci. Questo rende i nostri test il più possibile realistici, affidabili e orientati al consumatore finale”.