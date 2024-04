BMW Group Design presenta una visione olistica del futuro

In occasione della design week di Milano BMW approfondisce il tema sul processo di sviluppo creativo della BMW Vision Neue Klasse e della BMW Vision Neue Klasse X.

"La Neue Klasse rappresenta la prossima generazione di veicoli BMW con le sue caratteristiche principali 'elettrica, digitale, circolare'", afferma Adrian van Hooydonk, Head of BMW Group Design. "È un game changer per l'intera azienda. Questo cambiamento è particolarmente evidente nel design. Che sia attraverso la fusione di analogico e digitale, nuovi materiali di base biologici o il linguaggio di design monolitico ridotto all'essenziale".

"FUTURE OF JOY" by BMW Design rappresenta uno sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità elettrica.

“Esattamente un anno fa inauguravamo questo spazio, il salotto di Milano, in occasione della Design Week.”, ha commentato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, “La House of BMW è un viaggio emozionante e appassionante nel DNA del brand tra passato, presente, ma soprattutto futuro. Un luogo magico dove hi-tech e hi-touch dialogano ogni giorno raccontando il mondo della circolarità, dell’innovazione, della creatività e della neutralità tecnologica che ci porta a investire su tutte le forme di propulsione purché efficienti, sostenibili e capaci di rispondere alle esigenze dei clienti in tutto il mondo. Saranno infatti i Clienti a scegliere e non noi per loro. Oggi iniziamo un nuovo viaggio. Lo abbiamo chiamato “THE FUTURE OF JOY” perché questo è il concetto che sta alla base anche della mobilità del futuro che immaginiamo sempre più digitale e circolare.”

I visitatori con BMW Vision Neue Klasse vivono una vera esperienza emotiva fatta di profumi, colori e suoni verso un futuro capace di offrire ottimismo e certezze.