BMW Italia presente alla terza edizione della Scala in città

BMW Italia al fianco del Teatro della Scala in qualità di partner dell’iniziativa “La Scala in città”.

La terza edizione punta a essere nuovamente protagonista della scena milanese, quattordici gli spettacoli gratuiti che andranno in scena in luoghi dislocati in tutti i nove municipi di Milano, BMW Italia in qualità di partner dell’evento, rende omaggio all’arte e alla cultura.

Rispetto alla precedente edizione tante le novità, i giovani, adulti e famiglie potranno accedere alla Scala e fare così esperienza con arti e mestieri che rendono possibile realizzare magia della musica e del teatro. Due le serate di danza e di musica al Castello Sforzesco.

L’ingresso per tutti gli spettacoli della Scala in città è gratuito, basta prenotarsi sul sito ufficiale.

BMW è partner del Teatro della Scala dal 2002 in qualità di “Fornitore Ufficiale” e dal 2005 in veste di Partner Ufficiale della Serata Inaugurale. A partire dal 2016, BMW Italia è Fondatore Sostenitore del Teatro della Scala,

“La partnership con il Teatro alla Scala” – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia – “rappresenta il fiore all’occhiello all’interno della nostra strategia di creazione di valore sociale. Lavoriamo insieme da oltre 20 anni per la promozione della cultura e per consentire a un pubblico sempre più allargato di poter apprezzare l’eccellenza del Teatro e dei suoi straordinari artisti e vivere esperienze memorabili capaci di arricchire le persone. La Scala in città è un progetto che abbiamo sposato con entusiasmo, perché l’idea di portare il Teatro in luoghi inconsueti, di avvicinare la gente alla musica, al balletto e all’opera ci è sembrata vincente da subito. E lo straordinario riscontro di pubblico ottenuto lo scorso anno ha confermato la correttezza delle nostre sensazioni. Siamo certi che anche quest’anno sarà un evento fondamentale per la città”.