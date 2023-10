BMW M 1000 XR: la sportiva per lunghe distanze

BMW M 1000 XR è una moto sportiva adatta alle lunghe distanze, progettata per soddisfare le esigenze più elevate.

La BMW Motorrad ha introdotto alla fine del 2018 una serie di modelli M per le motociclette, a partire da allora offre parti speciali ad alte prestazioni M per le sue moto, dopo la M 1000 RR e la M 1000 R rodaste arriva una moto per le lunghe percorrenze: è la BMW M 1000 XR.

Ha una potenza di 201 cavalli e un peso a vuoto di soli 223 kg, le sue sospensioni sono progettate per offrire il massimo comfort ma anche le massime prestazioni nei lunghi viaggi e in pista.

Nuova BMW M 1000 XR: anima racing

Il cuore della BMW M 1000 XR è un quattro cilindri potentissimo da 148 kW a 12.750 giri al minuto, un propulsore che sprigiona una potenza di 31 cavalli in più rispetto alla S 1000 XR, la coppia massima è di 113 Nm a 11.000 giri al minuto, il regime massimo di rotazione è di 14.600 giri/min.

Tutte le marce hanno un rapporto secondario più corto grazie all’utilizzo di una corona da 47 denti, la quarta, quinta e sesta marcia sono ancora più corte rispetto alla S 1000 XR, a tutto vantaggio della trazione sulla ruota posteriore ma anche dell’accelerazione e spinta.

La nuova BMW M 1000 XR è stata dotata di winglet nella zona anteriore al fine di ottenere una stabilità ancora più elevata alle alte velocità, a partire dai 100 km/h forniscono un aumento del carico aerodinamico sulle ruote anteriore, a 220 km/h l’aumento è di circa 12 kg.

Sospensioni e telaio sono presi prestito dalla S 1000 XR, la M 1000 XR ha la forcella con diametro di 45 mm ed è dotata di inserti a cartuccia chiusa dove i sistemi idraulici sono separati. È possibile così regolare il precario della molla in combinazione con la sospensione equipaggiata con il Dynamic Damping Control (di serie).