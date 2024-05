La nuova BMW M4 CS è un concentrato di sportività, potenza e leggerezza.

Prodotta nello stabilimento di Dingolfing, sarà possibile ordinare la nuova BMW M4 CS a partire da fine mese. Nessuna informazione è stata fornita riguardo al prezzo, sicuramente ampiamente sopra i 100mila euro.

A renderla esclusiva e soprattutto a distinguerla dalla sorella M4, ci pensano una serie di particolari che hanno consentito una riduzione di peso di circa 20 kg.

Tetto, cofano anteriore ma anche calotte specchi retrovisori esterni ed estrattore aria inferiore posteriore, sono tutti realizzati in materiale composito. Rivisto anche l’impianto di scarico il cui terminale in titanio ha consentito un ulteriore risparmio di peso di ben 4kg.

Nuova BMW M4: nel segno della CS

La nuova M4 CS si caratterizza anche per un design particolarmente aggressivo. Nuovi i cerchi in lega leggera M, disponibili sia con finitura in Nero Opaco sia in Bronzo Opaco, sono da 19 o 20 pollici e a richiesta possono calzare pneumatici racing.

Cambia nel frontale anche il maxi-doppio rene, sulla CS è stato del tutto privato della cornice, soluzione che ha consentito di aumentare la portata d’aria necessaria al raffreddamento del potentissimo sei cilindri biturbo.

In occasione del lancio della nuova CS, arrivano anche nuove colorazioni speciali, tra cui il BMW Individual Riviera Blue e il Frozen Isle of Man Green Metalic.

Potenza del sei cilindri biturbo

Cuore della nuova BMW M4 CS è il potente sei cilindri in linea. Un motore da 3 litri, sovralimentato mediante un doppio turbocompressore e dotato di tecnologia M TwinPower Turbo. Sprigiona una potenza massima di 550 cavalli per 650 Nm di coppia.

La nuova M4 CS è in grado di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in soli 3,4 secondi e i 200 km/h in 11,1 secondi. La velocità massima è di 302 km/h.

La trazione integrale M xDrive e il cambio automatico doppia frizione M Steptronic a 8 rapporti, completano una dotazione da vera sportiva.