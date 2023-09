BMW Motorrad presenta il ConnectedRide Navigator

BMW ConnectedRide Navigator è un sistema di navigazione satellitare studiato appositamente per accompagnare pilota e passeggero in qualsiasi parte del mondo.

Utilizza il BMW ID personale, registra e pianifica gli itinerari scelti, sincronizzandoli con l’app BMW Motorrad, il ConnectedRide Navigator dispone di mappe e funzioni sempre aggiornate grazie al suo collegamento con la rete.

Si avvale di un multicontroller ed è perfettamente integrato con lo smartphone, grazie al display touchscreen da 5,5 pollici, è perfettamente visibile anche in condizione di luce diretta del sole.

Coordinato con il display della strumentazione sia per quanto concerne l’intensità che il rivestimento antiriflesso, si ricarica tramite la rete di bordo BMW e in alternativa può essere ricaricato tramite un cavo USB-C, in presenza di una corrente di ricarica fino a 2,4 A.

Esattamente come uno smartphone gli aggiornamenti vengono scaricati direttamente sul ConnectedRive Navigator, occorre solo una connessione dati online tramite WLAN o scheda SIM installata, non è assolutamente obbligatore il collegamento con un personal computer.

Il BMW ConnectedRide Navigator offre informazioni sul traffico in tempo reale

Grazie al collegamento con il myBMW Cloud, il ConnectedRide Navigator sincronizza i percorsi pianificati su qualsiasi dispositivo dell’utente ed è compatibile con tutte le moto BMW costruite dal 2014 in poi a condizione che abbiano un multicontroller e che la predisposizione del navigatore sia già stata installata in fabbrica o montata in un secondo momento attingendo agli accessori originali BMW Motorrad.

Disponibile da subito, si collega al supporto della predisposizione alla navigazione e può essere bloccato con la chiave della moto.