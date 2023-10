BMW: nuovi aggiornamenti 2023

Nuovi aggiornamenti tecnologici sono disponibili per le BMW model year 2023

BMW con l’autunno 2023 migliora la gamma dei suoi modelli in termini di digitalizzazione.

La nuova BMW X1 e la Serie 2 Active Tourer saranno entrambe equipaggiate con il BMW iDrive aggiornato con QuickSelect e il BMW Operating System 9 a partire da novembre 2023, di serie anche il BMW Digital Premium, con la sua selezione personalizzabile di servizi online.

Saranno inoltre disponibili servizi digitali aggiuntivi tramite l'aggiornamento remoto del software, l’APP My BMW ottiene diverse nuove funzioni.

Il nuovo sistema iDrive presenta una schermata iniziale ridisegnata con accesso più rapido; la nuova schermata iniziale mostra la mappa del sistema di navigazione o altri elementi grafici configurabili individualmente sul display di controllo, mentre i widget delle principali funzioni sono disposti verticalmente sul display orientato verso il conducente, che può passare da un widget all’altro con un movimento verticale del dito, con il QuickSelect che consente di attivare direttamente la funzione così selezionata senza dover passare per un sottomenu.

Il BMW Operating System 9 è stato sviluppato internamente dal BMW Group

È la base per una più ampia offerta di contenuti digitali. Dalla metà del prossimo anno sarà possibile acquistare il pacchetto BMW Digital Premium che consente anche l'utilizzo dei dati per tutti i servizi digitali e le app disponibili nel BMW ConnectedDrive Store, compreso lo streaming di musica e video.

Uno dei punti di forza del BMW Digital Premium è poter utilizzare diversi giochi come corse, sport, quiz e giochi di abilità o da soli o nella modalità “multigiocatori” quando il veicolo è fermo, oppure, ad esempio, mentre si aspetta che la batteria della BMW iX1 o dei modelli ibridi plug-in della BMW Serie 2 Active Tourer si ricarichi.

L’autunno 2023 non sarà solo “tecnologico”, per alcuni modelli della Casa tedesca saranno disponibili nuove colorazioni e cerchi in lega leggera.