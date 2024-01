BMW presenta i risultati del 2023 e le prospettive per il 2024

BMW Group chiude il 2023 con risultati ottimi consegnendo a lovello global ben 2.555.341 veicoli tra i 3 marchi del Gruppo, BMW, MINI e Rolls-Royce.

Lo scorso anno il marchio BMW ha registrato una crescita globale del 7,3% toccando un record assoluto in termini di vendita. I veicoli elettrici hanno fatto la differenza raggiungendo le 330.596 unità (+92,2%) soprattutto grazie alla BMW iX1 e la BMW i4 che sono stati i modelli trainanti della gamma elettrica.

I modelli elettrici nel 2024 vedranno l'ingresso di nuovi ed entusiasmanti modelli come il recente lancio della BMW i5 e tra qualche settimana della BMW iX2.

La divisione BMW M ha registrato un nuovo primato con un totale di 202.530 auto vendute, segnando un aumento del 14,3%

MINI l'anno scorso ha venduto un totale di 295.474 veicoli l'anno scorso (+0,9%) con un impulso dei veicoli completamente elettrici che si attesta con un aumento del 3,5% a 45.261 unità.

Rolls-Royce invece ha chiuso il 2023 con il massimo storico delle vendite, consegnando 6.032 auto a livello globale.

Infine chiudiamo con la divisione Motorrad dove nell'anno del centenario le moto si sono affermate con il record divendite, consegnando ben 209.257 tra motociclette e scooter, registrando un aumento del 3,1% rispetto al 2022.

Il mercato Italia per BMW ha chiuso con una vendita totale di 79.283 unità tra BMW e MINI con un incremento del 21,45%

Il marchio BMW con 60.529 unità ha fatto registrare una crescita del 27,6% rispetto al 2022. Per quanto riguarda il mercato elettrificato è scresciuto del 3,5% raggiungendo le 12.194 unità tra BMW e MINI.

Per quanto riguarda il brand M in Italia, si sono raggiunte le 1.076 unità vendute (+97% rispetto al 2022) grazie soprattutto al lancio di prodotti come la BMW M3 Touring, la BMW XM e la BMW M2.

MINI in Italia invece ha raggiunto le 18.756 unità, in crescita del 5,1% rispetto all’anno precedente con un record di 889 unità immatricolate sotto la versione JCW raggiungendo la miglior performance di sempre.

La nuova famiglia MINI sarà lanciata sul mercato nel corso del 2024, includendo parecchi modelli completamente elettrici come la MINI Countryman SE e MINI Countryman E, MINI Cooper SE e MINI Cooper E.