Bosch e Arnold NextG: una nuova partnership per la produzione di soluzioni steer-by-wire

Bosch ha siglato un accordo con Arnold NextG per la realizzazione di sistemi Steering-by-wire.

Si tratta di sistemi sterzanti elettrici che eliminano il collegamento fisico tra volante e ruote del veicolo, lo sterzo steer-by-wire consentirà di realizzare nuove soluzioni per gli interni dei veicoli.

Il volante potrà essere quindi riposto o abbassato, la tecnologia steer-by-wire offre avanzate funzioni di sicurezza anche per quanto concerne la dinamica del veicolo, perché attraverso piccoli interventi di sterzata sarà possibile stabilizzare il veicolo senza che il guidatore se ne accorga.

Stefan Waschul, Membro del Consiglio di Amministrazione di Robert Bosch Automotive Steering e responsabile dello sviluppo: “La collaborazione con Arnold NextG fornisce un supporto ideale e accelera lo sviluppo dei nostri prodotti. Siamo in grado di applicare la nostra esperienza nella produzione su larga scala e, con la tecnologia Arnold NextG installata, ora possiamo eseguire test su strade pubbliche più rapidamente".

Bosch e Arnold NextG: sterzo elettrico e impulsi meccanici

Kevin Arnold, fondatore e CEO di Arnold NextG: “Abbiamo visto che il sistema steer-by-wire Bosch offre la sensazione di sterzata migliore e più naturale tra quelle disponibili sul mercato. Bosch è uno dei principali fornitori al mondo di sistemi sterzanti elettrici e offre già un eccellente pacchetto di tecnologia di controllo e prestazioni per applicazioni su larga scala.

Sono orgoglioso di poter sviluppare uno dei sistemi migliori e anche di avere Bosch, uno dei più grandi fornitori automotive del mondo, al nostro fianco. Con la tecnologia Arnold NextG, Bosch dispone di una piattaforma di sviluppo indipendente dal veicolo per soluzioni retrofit drive-by-wire che consente di convalidare dati e requisiti per progetti di produzione su larga scala in una fase iniziale di sviluppo. Insieme, possiamo sviluppare ulteriormente questa tecnologia per la produzione su larga scala. L'accesso alla tecnologia Bosch e l'esperienza di un'azienda globale nella realizzazione di progetti di produzione su larga scala è fondamentale per l'ulteriore sviluppo dei nostri sistemi".