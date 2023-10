Brembo premiata come Top Innovator da CLEPA

Brembo ancora una volta conquista un prestigioso premio e questa volta con un prodotto sostenibile ideato per i veicoli commerciali leggeri.

CLEPA (Associazione Europa dei Fornitori di Automobili), ha premiato la Brembo come Top Innovator nella categoria Green per il kit Brembo Beyond Greenance.

Un perfetto mix tra prestazioni e durata per un impatto ambientale molto più basso in frenata, il nuovo kit studiato dalla Brembo riduce in maniera significativa le emissioni di particolato (-83% per le PM10) e fino al -80% per le PM 2.5.

Il Brembo Beyond Greenace assicura un notevole miglioramento in termini di costo di proprietà di un veicolo, consentendo un risparmio medio del 15%, per via della maggior durata dei dischi freno e un conseguente minor costo di esercizio.

La riduzione dei i costi di esercizio rappresenta una priorità assoluta per i professionisti del trasporto nelle lunghe percorrenze e per i conducenti di veicoli commerciali leggeri e flotte.

Il Greenance Kit firmato Brembo è disponibile per i seguenti veicoli commerciali leggeri

• Citroen Jumper

• Fiat Ducato

• Fiat Talento

• Iveco Daily

• Mercedes-Benz Vito

• Mercedes-Benz Sprinter

• Nissan NV 300

• Nissan NV 400

• Opel Vivaro

• Opel Movano

• Peugeot Expert

• Renault Master

• Renault Trafic

• Volkswagen Transporter

• Volkswagen Crafter.

"Siamo estremamente orgogliosi di ricevere un riconoscimento in una categoria così prestigiosa", afferma Roberto Caravati, Chief Operating Officer Global Business Unit Aftermarket di Brembo. "Il Brembo Beyond Greenance Kit è la perfetta combinazione di prestazioni e durata, che garantisce un impatto ambientale molto più basso durante la frenata, senza compromettere performance e sicurezza. Questo riconoscimento riafferma la nostra determinazione a essere pionieri di soluzioni sostenibili, confermando l'impegno di Brembo a progettare ogni nuovo prodotto in modo responsabile. Il riconoscimento di Clepa sottolinea la nostra volontà nel promuovere l'innovazione, soprattutto nel campo della sostenibilità e ringraziamo sentitamente l'Associazione e la giuria per aver visto il potenziale e l'impatto reale del nostro lavoro".