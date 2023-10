Bridgestone Battlax Hypersport S23: il nuovo pneumatico sportivo per moto

Bridgestone Battlax Hypersport S23 è uno pneumatico sportivo radiale che nasce per moto ad alte prestazioni.

Offre un elevato grip sia sull’asciutto che sul bagnato, in pista e su strada, soprattutto quando si affrontano curve strette come quelle delle strade di montagna, il nuovo pneumatico radiale Bridgestone Battlax Hypersport S23 celebra i 40 anni del brand giapponese.

Per la sua realizzazione è stata utilizzata una mescola innovativa nella porzione laterale del battistrada, ciò consente in fase di piega, di massimizzare l’aderenza laterale in curva, consentendo così al pilota di aumentare la velocità di percorrenza, il disegno del battistrada è totalmente nuovo così come l’adozione della tecnologia Pulse Groove contribuisce ad esaltare le performance della gomma anche in caso di difficili condizioni stradali.

Il Bridgestone Battlax Hypersport S23 è disponibile in sei dimensioni

Con misure da 120/70 ZR17 al 200/55 ZR17, l’Hypersport S23 sarà commercializzato a partire dal mese di gennaio 2023.

Misura pneumatico anteriore

• 120/70ZR17M/C (58W) TL

Misura pneumatico posteriore

• 160/60ZR17M/C (69W) TL

• 180/55ZR17M/C (73W) TL

• 190/50ZR17M/C (73W) TL

• 190/55ZR17M/C (75W) TL

• 200/55ZR17M/C (78W) TL

“Bridgestone ha l’ambizione di raggiungere gli obiettivi Emotion: l’impegno a ispirare entusiasmo e diffondere gioia nel mondo della mobilità e Ease: l’impegno a portare comfort e tranquillità alla vita della mobilità”, descritti nel Bridgestone E8 Commitment”.