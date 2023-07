BYD: due modelli elettrici sbarcano in Italia

Due modelli completamente elettrici e con un elevato contenuto tecnologico: BYD sbarca in Italia.

BYD è acronimo di Build Your Dreams, un marchio globale che si prepara a sferrare una prima offensiva sul mercato italiano.

BYD porta al debutto in Italia, un SUV e una berlina completamente elettriche, due EV dotate di una tecnologia all’avanguardia.

Un Marchio che sebbene in Europa sia ancora a molti sconosciuto, a livello globale ha maturato una lunga esperienza, del resto i suoi numeri parlano chiaro, nel 2022 sono 1.868.543 le New Energy Vehicles immatricolate tra EV ed ibride plug-in.

BYD opera in Europa a partire dal 1998

La sue sede centrale è nei Paesi Bassi, BYD è presente anche in Danimarca, Svezia, Germania, Norvegia, Francia, Paesi Bassi e Belgio, nel 2023 il marchio cinese ha aperto filiali anche nel Regno Unito, Spagna e Irlanda, nel corso di quest’anno, sono previste altre aperture.

BYD arriva sul mercato italiano con una proposta unica, essendo l’unico produttore nell’automotive, a progettare e produrre il sistema completo di motori elettrici, batterie, trasmissioni elettrificate, unità di controllo e semiconduttori.

Tra gli obiettivi del brand c’ la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, BYD sostiene l’iniziativa “Cool the Earth by 1C°” ovvero contribuire a ridurre il riscaldamento globale terrestre di un grado, così a partire dal 2008, ha lanciato al Salone dell’Auto di Ginevra il primo veicoli ibrido plug-in di serie al odo, seguito da un altro clamoroso annuncio che anticipava la totale conversione all’elettrico della sua intera gamma.

BYD: Atto 3 e HAN

Sul mercato italiano, BYD commercializzerà inizialmente due modelli completamente elettrici, la ATTO 3 e la HAN.

BYD Atto 3 è un SUV dinamico, dotato di un pacco batteria da 60,5 kWh e capace di percorrere fino a 565 km nel ciclo urbano e fino a 420 km nel ciclo combinato. Un modello da segmento C, che si caratterizza per un frontale accattivante dove il muso è espressione del linguaggio “Dragon Face” e per prestazioni ottimali.

Un solo motore elettrico da 204 cavalli per 310 Nm di coppia massima, che le consentono di bruciare i 100 km/h con partenza da fermo in 7,3 scodi, il tutto a fronte di un consumo medio di energia pari a 15,6 kWh/100 km nel ciclo combinato.

BYD Atto 3 nasce sulla nuova piattaforma e-Platform 3.0, una base che integra anche la batteria, quest’ultima realizzata secondo tecnologie inedite e innovative.

Le BYD si caratterizzano per le Blade Battery, batterie realizzate in litio ferro fosfato, che non utilizzano il cobalto e offrono una maggiore resistenza e durata. Innovative ma anche estremamente sicure perché nei crash test hanno consentito di ottenere le 5 stelle nei test EURO NCAP.

Punta di diamante della gamma BYD è la HAN, una possente berlina elettrica lunga quasi 5 metri, caratterizzata da un coefficiente di penetrazione aerodinamica da record (Cx 0,23) e dotata di una batteria Blade Battery che le consente di percorrere fino a 662 km nel ciclo urbano e fino a 521 km nel ciclo combinato.

Spinta da due motori elettrici, ha la trazione integrale e sviluppa una potenza massima di 517 CV.

La BYD Han raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in soli 3,9 secondi.