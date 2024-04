BYD sfida Tesla anche nei pick-up.

Si tratta di un modello con alimentazione ibrida plug-in che sarà lanciato nel corso del 2024 e che punterà a far concorrenza allo stratosferico Cybertruck.

Ha dimensioni imponenti, il pick-up che sarà commercializzato dal colosso cinese punta sull’alimentazione ibrida alla spina.

Nessuna informazione riguardo la sua motorizzazione, in modalità full electric sembra che sia in grado di percorrere fino a 100 km con un pieno di energia, mentre l’autonomia totale sfiorerà i 1.000 km.

Un pick-up che nello stile sembra avvicinarsi molto a quello della Toyota Hilux, il massiccio e possente cofano anteriore rappresenta il giusto biglietto da visita di un veicolo che non nasconde le sue velleità in off-road.

Passaruota allargati, specchi retrovisori ampi e una cabina in grado di ospitare fino a quattro passeggeri.

Quando sarà presentato il nuovo pick-up della BYD?

Con molta probabilità il possente e nuovo modello del Marchio automobilistico cinese debutterà al prossimo Salone di Pechino. Si tratta di un modello progettato per il mercato globale, visto che in Cina, questa tipologia di veicoli non è molto diffusa vista la stretta regolamentazione cui sono sottoposti e soprattutto non sono proprio il mezzo ideale per districarsi nelle affollate e trafficate città cinesi.

BYD commercializzerà il suo nuovo pick-up nel Sud-Est asiatico, Medio