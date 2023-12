BYD SEAL U e BYD TANG ottengono le 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP

Entrambi i veicoli confermano l'impegno di BYD in termini di sicurezza e sostenibilità

BYD SEAL U e il SUV a 7 posti BYD TANG sono stati premiati da Euro NCAP con cinque stelle per la sicurezza nell'ambito dei recenti test indipendenti.

BYD è l'unico marchio con tre modelli nella top 10 della classifica ENCAP "Safest Family Cars" del 2023. Inoltre, le batterie BYD Blade Battery hanno ottenuto un riconoscimento d’eccellenza per le prestazioni dimostrate nel Nail Penetration Test.

Sia SEAL U che TANG hanno ottenuto punteggio pieno nella valutazione sui supporti per i seggiolini per bambini

BYD SEAL U vanta una serie di sistemi di sicurezza attiva e passiva fondamentali per le famiglie che hanno permesso di ottenere elevati punteggi per la protezione degli adulti (90%) e dei passeggeri (86%).

Anche l'altro modello del TANG ha ottenuto un'ottima valutazione di 5 stelle con punteggi dell'87% per la protezione degli occupanti e dei bambini. L’impegno di BYD per la sicurezza è sempre massimo infatti ha garantito una buona protezione a tutte le aree critiche dell’abitacolo sia nel test d’impatto frontale disassato sia in quello laterale.

Presente sulle BYD la tecnologia LSS ( Lane Support System ovvero Sistema di Mantenimento della Corsia) aiuta il guidatore anche quando si distrae mantenendo il veicolo all'interno delle linee della corsia, evitando il rischio di collisione in caso di abbandono involontario della corsia.

TANG ha dimostrato la sua superiorità ottenendo il massimo dei voti nei test dell’LKA (Lane Keeping Assist, Assistenza al Mantenimento della Corsia) e dell’ELK (Emergency Lane Keeping, Mantenimento della Corsia in caso di Emergenza)