BYD Seal: un’elettrica da segmento D

Innovativa e tecnologica, la nuova BYD Seal è pronta per essere commercializzata anche in Europa.

BYD Seal è la prima berlina elettrica da segmento D del Marchio cinese.

Si presenta sul mercato italiano, forte di alcune caratteristiche che derivano dalla piattaforma su cui nasce, la e-Platform 3.0, la BYD Seal punta sulla dotazione tecnologica.

Un powertrain “8-in-1” ossia tutta l’elettronica racchiusa in un unico blocco motore, con batteria “Blade Battery” senza cobalto che utilizza il sistema “Cell-t-Body”, ossia è incorporata nella struttura del veicolo con conseguente risparmio degli ingombri, queste solo alcune delle peculiarità di un’auto elettrica tanto efficiente quanto concreta.

La vettura dalle dimensioni importanti, lunga 4,80 metri, ha una larghezza di 1,875 metri e un’altezza di 1,46 metri, il suo passo è di 2,990 metri.

Una linea affusolata, un baricentro molto basso ed una ideale distribuzione di pesi, 50:50 tra anteriore e posteriore, il bagagliaio posteriore ha una capienza di 400 litri, quello anteriore è da 53 litri.

La BYD Seal è offerta in due varianti

Due configurazioni per la Seal:

• RWD: motore anteriore singolo con potenza di 313 CV, coppia di 360 Nm

• AWD: con doppio motore da 530 CV per una coppia di 670 Nm.

Su entrambe le varianti la batteria ha una capacità di 82,5 kWh ed assicura alla RWD un’autonomia di 570 km, che scende a 520 Km sulla AWD.

La velocità massima per entrambe le configurazioni è di 180 km/h, mentre è diverso il tempo necessario per “bruciare” il classico 0-100 km/h, 3.8 secondi per la Seal con doppio motore, 5.9 secondi per quella con motore singolo.

Due gli allestimenti previsti: Design con motore singolo ed Excellence con doppio motore.

Entrambe hanno tutto di serie: cerchi da 19", gruppi ottici Full LED con abbaglianti automatici, sensori luci e pioggia, tetto panoramico, display da 10,25" per la strumentazione, clima automatico bi-zona, videocamera a 360° e una suite ADAS ben fornita di livello 2, che comprende il Cruise Control Adattivo e mantenimento al centro della corsia.

L’infotainment si avvale di un display rotante da 15,6 pollici, la connettività con Apple CarPlay e Android Auto è piena, e gli aggiornamenti OTA possibili. La vettura arriverà nelle concessionarie a partire dal prossimo mese di ottobre, con le consegne che partiranno dal mese di novembre.