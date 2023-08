BYD Song L: pronta per il debutto

BYD Song L è stata presentata sotto forma di concept all’inizio di quest’anno.

Ha nel mirino concorrenti del calibro di Hyundai Ioniq 5 e KIA EV6, la versione definitiva della nuova BYD Song L manterrà le stesse forme del concept sebbene diverse saranno le modifiche alla carrozzeria.

Cambieranno i gruppi ottici, dalla forma più semplice e con tecnologia a LED, novità anche per il paraurti anteriore che incorporerà una piccola griglia che ospiterà i sensori e radar dei vari sistemi di guida autonoma presenti a bordo. Nella vista laterale si nota una gran pulizia della linea, saranno assenti gli sfoghi aria presenti sul concept in prossimità dei passaruota anteriori, così come le telecamere in luogo delle classiche calotte specchi retrovisori, un vezzo da vera concept più che da vettura prodotta in serie.

Al retro in prossimità del lunotto posteriore, nella parte alta, ci sarà un piccolo e aerodinamico spoiler, particolare che oltre ad aumentare l’efficienza e a ridurre i consumi di energia contribuirà a rendere la linea più sportiva e dinamica, compatti e minimal i gruppi ottici posteriori.

I cerchi saranno come da manuale per un SUV elettrico di grandi dimensioni, da 19 o 20 pollici, misura necessaria a snellire un corpo macchina che supererà i 4,8 metri di lunghezza per oltre 2 metri di larghezza (specchi inclusi).

BYD Song L: architettura da 800 Volt

Le batterie sono una caratteristica dell’intera produzione BYD, tecnologia presente anche sulla Song L dotata di alimentazione a 800 Volt, prevedibile che la sua autonomia possa superare i 500 km nel ciclo WLTP.

Le unità elettriche presenti, visto anche il posizionamento della vettura, saranno due, una sull’asse anteriore da poco più di 160 kW e una al retro da circa 230 kW, la trazione sarà integrale, la vettura avrà performance da vera sportiva, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi.