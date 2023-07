Caberg Duke Evo: il nuovo casco modulare e leggero

Caberg Duke Evo è un casco modulare di nuova generazione.

Rispetto al precedente Duke, il nuovo Caberg Duke Evo rappresenta una versione ulteriormente avanzata sia in termini di sicurezza, comfort e leggerezza.

Omologato ECE 22.06, il Duke Evo ha dimensioni ridotte e un peso di soli 1.600 grammi. È realizzato facendo uso dei migliori materiali in commercio, il Duke Evo ha interni realizzati in tessuto traspirante e anallergico con guance in 3D per aderire meglio al volto del motociclista, anche quando si viaggia con la mentoniera sollevata.

Il nuovo casco Caberg Duke Evo è dotato del sistema Double Visor Tech

Si tratta di una visiera parasole integrata che consente di guidare sempre con la giusta luce e nella massima sicurezza, una “protezione” antigraffio e antiappannamento, grazie alla lente Pinlock Max Vision richiesta il Duke Evo può essere equipaggiato con il sistema di comunicazione Pro Speak Evo che consente non solo di collegarsi al proprio smartphone ma anche a quello del passeggerò per una comunicazione integrata, inoltre offre la possibilità di ascoltare musica e collegarsi a un GPS.

Il nuovo casco Caberg Duke Evo è disponibile dalla taglia XS alla M.

Al fine di garantire il massimo comfort, il Duke Evo consente di regolare manualmente le aperture che convogliano aria alla