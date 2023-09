Cadillac CT5: un design audace per la berlina americana

Motorizzazioni turbo per una berlina sportiva ed elegante: la nuova Cadillac CT5 sbarcherà anche in Europa.

Cadillac CT5 si ripresenta sul mercato con un design più audace che enfatizza le caratteristiche di una sportiva quattro porte, lussuosa ed elegante.

John Roth, vicepresidente di Global Cadillac, ha dichiarato: “L'importanza della CT5 nel portafoglio di Cadillac non può essere ignorata. A livello globale, la CT5 sta vivendo il suo miglior anno di vendite di sempre e rimane fedele a ciò che i clienti amano di questo veicolo, apportando al nuovo modello un look rivisto e le ultime tecnologie e funzionalità per quanto concerne la sicurezza”.

Il frontale è stato rivisitato, ora la griglia anteriore è più grande, i gruppi ottici sono con tecnologia a LED.

Nell’abitacolo il cruscotto è stato rivisto, con il display touchscreen LED a colori da 33 pollici orientato verso il conducente e dotato di un unico schermo continuo.

Il model year 2024 dispone di nuovi sistemi di assistenza alla guida, dalla sterzata alla frenata automatica di emergenza in prossimità anche di incroci, utile anche il riconoscimento dei segnali stradali con l’Intelligent Speed Assist ossia il sistema che regola la velocità in funzione dei limiti vigenti sul tratto che si sta percorrendo, il Driver Attention Assist avverte il conducente in tempo nel caso vengono rilevati segni di stanchezza, di fatto questa tecnologia è utile anche per prevenire possibili colpi di sonno.

La berlina americana è equipaggiata con un hotspot Wi-Fi 5G che offre la piena compatibilità con Google, Google Assistant 6, Google Maps e Google Play, è anche possibile tramite il sistema d’intrattenimento centrale accedere alle comunicazioni in viva voce, agli aggiornamenti sul traffico in tempo reale o scaricare le app preferite.

Cadillac CT5: motori e prestazioni

La CT5 è disponibile con un motore Turbo benzina, un 2 litri da 237 cavalli per una coppia massima di 350 Nm, la configurazione più potente si avvale di un propulsore da 3 litri, un Twin-Turbo da 335 cavalli per una coppia di 550 Nm.