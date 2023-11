Cambiamenti organizzativi nella Direzione PR Jaguar Land Rover Italia

Fabrizio Falcombello Musumeci Greco attuale Product & Launch Planning Senior Manager, prenderà il ruolo di Direttore PR e Stampa Jaguar Land Rover Italia.

Prenderà il posto di Isabella Podda, attuale Direttrice PR e Stampa di Jaguar Land Rover Italia, che tornerà a ricoprire il ruolo di Experiential and Partnership Senior Manager in JLR Europe, Fabrizio Falcombello Musumeci Greco è in Jaguar Land Rover Italia dal 2013.

Fabrizio ha iniziato la sua carriera nel gruppo Renault e Nissan, crescendo professionalmente e ricoprendo diverse posizioni commerciali, con esperienze anche internazionali in KIA Europa in qualità di Responsabile Europe del Re-Marketing prima di entrare in Jaguar Land Rover Italia dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui come Responsabile dell’area prodotto.

Nel nuovo ruolo, Fabrizio Falcombello Musumeci Greco riporterà a Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia.

All’interno della Direzione PR, Cinzia Greco, Press Office Manager Jaguar Land Rover Italia riporterà a Musumeci Greco, restando sempre un punto di riferimento importante nei rapporti con la stampa e nelle comunicazioni direttive che riflettono la brand reputation.