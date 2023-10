Cambio gomme invernali: gli italiani si sentono insicuri alla guida

È tempo di cambiare gli pneumatici, l’inverno si avvicina e così gli italiani sono chiamati a sostituire le gomme estive con quelle invernali.

Secondo una recente indagine condotta da YouGov e commissionata da Goodyear, il 91% degli automobilisti intervistati non si sente sicuro quando guida in condizioni stradali difficili in inverno, a destare maggiore preoccupazione sono le strade ghiacciate e la paura che qualcun altro perda il controllo dell’auto.

Come sentirsi più sicuri alla guida in occasione del cambio gomme?

Secondo l’indagine il 58% degli intervistati dichiara di mantenere una maggiore distanza di sicurezza dall’auto che precede e di avere una velocità ridotta, il 39% invece predilige percorrere strade illuminate, così si evince come 9 automobilisti su 10 ritiene che la scelta degli pneumatici giusti durante l’inverno contribuisca a ridurre l’ansia mentre oltre il 50% considera una vettura sicura se equipaggiata con pneumatici invernali.

Uno pneumatico invernale in condizioni di asfalto freddo e bagnato contribuisce ad aumentare la sicurezza alla guida.

Un recente test di Autobild ha dimostrato che in frenata, su strada bagnata, ad una velocità di 80 km/h, utilizzando una gomma premium, si riesce a frenare in spazi nettamente più ridotti, fino a 10 metri, rispetto a una gomma non premium.

Goodyear propone come gomma invernale il suo UltraGrip Performance 3, pneumatico che nei test condotti dall’ente indipendente TUV SUD ha dimostrato, rispetto a quattro concorrenti di fascia premium, una frenata migliore su asciutto e bagnato e una tenuta più elevata in condizione di guida su neve e ghiacci