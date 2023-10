Castrol lancia il nuovo packaging

Castrol ha svelato il nuovo design della sua gamma europea di flaconi di lubrificante per il rabbocco, alcuni dei quali contengono fino al 20% di plastica in meno. Rispetto ai precedenti, gli attuali contenitori vantano una maggiore compattezza e una facilità di trasporto superiore.

Davide Busnelli, Sales Manager Automotive Italy di Castrol, spiega: “Man mano che il settore della mobilità e l’industria nel suo complesso mettono in atto la transizione verso un futuro più rispettoso dell’ambiente, cresce nei clienti il desiderio di una scelta più ampia di prodotti e soluzioni sempre più sostenibili. Il nuovo packaging va in questa direzione, oltre a essere in linea con la nostra nuova identità di marchio. Sono due elementi che dimostrano l’impegno di Castrol a investire in un futuro migliore per creare nuove opportunità di crescita e successo rispondendo al contempo alle esigenze in continua evoluzione dei clienti”.

L’introduzione del nuovo design è parte della strategia di sostenibilità PATH360 di Castrol

Nei contenitori da cinque litri, è stata migliorata la solidità, presenti anche un tappo antimanomissione, un sigillo a caldo e un logo inciso sul tappo.