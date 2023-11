CercaOfficine.it: la tech company diventa Veycore

CercaOfficina.it è una tech company che punta a diventare leader in Italia nella fornitura si soluzioni digitali per la manutenzione e la riparazione di veicoli per flotte, assicurazioni e privati.

Una realtà di successo che si trasforma rafforzando la sua identità b2b, CercaOfficina.it con DigiFleet e DigiClaims svelano la loro nuova identità diventando Veycore.

Un fatturato che nel 2023 ha superato i 3 milioni di euro per una crescita rispetto allo scorso anno dell’80%, previsto anche per il 2024 un consistente incremento degli obiettivi di “vendita” e assistenza.

Tra i principali clienti di Veycore figurano aziende di successo, tra cui Hertz e Avis Budget Group (car-rental), Share Now, Zity e Cityscoot (sharing mobility), CBRE (fleet), Verti, Wefox (insurance), Shell e Euromaster (autoriparatori).

Veycore: nuovi traguardi nel 2024

Veycore si prefigge degli obiettivi importanti che potranno essere raggiunti nel corso dei prossimi mesi. Fondata nel 2013 ha come fine quello di compiere la scelta consapevole nella riparazione e manutenzione dei veicoli, nel 2018 si espande nelle flotte aziendali grazie a una partnership con Shell per poi ricevere un importante investimento da parte di CDP Venture Capital per il lancio della piattaforma DigiFleet, che oggi serve aziende medie e grandi nel servizio di car-sharing e car-rental.

“La scelta di aprire al b2b è maturata in virtù della forte crescita dei settori rental e sharing: nei primi 10 mesi del 2023, i veicoli delle flotte a noleggio in Italia hanno raggiunto il 29,5% del totale delle immatricolazioni, con una crescita del noleggio a lungo e breve termine e un +32% di immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Senza contare che il mercato del car sharing in Italia conta più di 2 milioni di utenti e dovrebbe raggiungere quota 2,75 milioni entro il 2027”, prosegue Tommaso Carboni, Head of Sales & Marketing di Veycore.