Cinque Fiat Topolino speciali per i 100 anni di Disney

Fiat omaggia Disney nel centesimo anniversario dello studio che ha fatto sognare il mondo e lo fa presentando cinque interpretazioni uniche della nuova Topolino, riallacciando i fili di una storia che unisce le due aziende dagli anni '30 del secolo scorso: infatti, come tutti sanno Topolino non solo è il nome italiano di Mickey Mouse, ma anche il soprannome che è stato dato alla prima iconica Fiat 500. Oggi, Topolino è il nome del nuovo quadriciclo elettrico che sta raccogliendo un incredibile successo di pubblico.

Per collegare le due 'visioni' di Topolino la casa automobilistica ha presentato cinque versioni uniche della sua piccola vettura elettrica: quattro disegnate dal Centro Stile Fiat ispirato dai creativi Disney e una con la partecipazione di Giorgio Cavazzano, uno dei 'mitici' disegnatori di Topolino Made in Italy. La presentazione è stata tenuta a Casa 500, al quarto piano della Pinacoteca Agnelli, da Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO presso Stellantis, e da Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italy & Turkey and Head of Studio Italy. Per celebrare Topolino e Fiat Topolino, una mostra di questi 5 modelli unici in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli sarà allestita sulla rampa Nord dell'edificio del Lingotto.

Come ha ricordato Francois, "le storie di FIAT e Disney hanno radici forti, entrambe festeggiano i 100 anni, e si intrecciano l'una all'altra. Vale lo stesso per le Topolino, l'icona Disney e la primissima Fiat 500, che hanno ispirato per decenni gli artisti, la street art e la moda. Abbiamo in comune molto più di un nome: il DNA, l'autenticità, ed entrambi condividiamo l'importanza di portare alle persone semplicità, calore e gioia. Ed entrambi vogliamo mostrare il mondo, e il futuro, con un sorriso e con ottimismo e parlare ad un pubblico più giovane. La nuova Fiat Topolino avrà dunque in questo contesto un ruolo importante, infatti nasce per portare alle persone una mobilità elettrica con un 'sorriso'".