Cirelli Motor Company è una realtà ancora poco conosciuta ma si farà notare presto perchè le vetture le sanno costruire e progettare coniugando qualità, design e accessibilità.

Le auto che escono dalla Cirelli Motor Company, prodotte in Cina ma rifinite per soddisfare i gusti e le esigenze del mercato europeo, sono il frutto di serie collaborazioni strategiche con grandi costruttori asiatici.

CMC offre attualmente 6 modelli di SUV: Cirelli 1- Cirelli2- Cirelli 3- Cirelli 4- Cirelli 5 e Cirelli 7 caratterizzati da motori 1.500 e dotati di tutti gli optional di ultima generazione, dal comfort alla sicurezza fino alla connettività.

Cirelli Motor Company si sta preparando a espandersi sia nel mercato svizzero che europeo, in particolare Germania, Svizzera e Spagna.

Il target di vendita per il prossimo anno sarà di 2.000 autovetture con 45 concessionari che saliranno a ben 70 nel prossimo 2026.

Tra le unicità delle versioni CMC segnaliamo la versione Hydrogen Hybrid, unica nel suo genere. Si tratta di un dispositivo avanzato, presente su uno delle versioni della Cirelli Motor Company, creato per la produzione di idrogeno. Il sistema è quindi progettato per trasformare i motori endotermici in motori ibridi a idrogeno. Questo processo innovativo non solo migliora le prestazioni del veicolo, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale, ottimizzando i consumi e diminuendo le emissioni inquinanti.

Installato su tutti i motori endotermici prodotti da Cirelli Motor Company, il sistema Hydrogen Hybrid diventa una parte essenziale del carburante, grazie al flusso continuo di idrogeno immesso nella camera di scoppio.

Paolo Daniele Cirelli, CEO della società dichiara: «Oggi, dico con orgoglio, si lancia una nuova era per la nostra azienda, puntata sulla novità in fatto di motorizzazioni della nostra gamma; perché in tutte le nostre carline verrà equipaggiato un sistema di propulsione innovativo, ibrido con un'introduzione in camera di combustione, dell'idrogeno che viene autoprodotto dal sistema termico, denominato Hydrogen Hybrid. Così che tutti i consumatori finali potranno acquistare le nostre auto con questa nuova motorizzazione, che permetterà di avere una riduzione di consumi, una migliore prestazione a livello di motore soprattutto una pulizia e una manutenzione ridotta.

Il 2024 lo chiudiamo con un più 300% di fatturato, ci auguriamo di avere questo andamento anche nel 2025, dove ci presentiamo con sette modelli, per un anno che speriamo possa essere ancora da record per la Cirelli Motor Company».