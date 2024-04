In occasione della Milano Design Week, prevista dal 15 al 21 aprile, l’innovativa e anticonformista Citroën AMI - 100% ëlectric si trasformerà in un cubo di Rubik per celebrare i 50 anni dell’iconico rompicapo

Il cubo rappresenta le due grandi passioni della Generazione Z e Alpha che per la prima volta si incontrano per le strade di Milano e nella speciale Maison Citroën in Coin Milano 5 Giornate per celebrare insieme i primi 50 anni del cubo inventato da Ernő Rubik, che dal lontano 1974 non ha mai smesso di coinvolgere e appassionare le menti curiose di tutto il mondo.

Citroën AMI - 100% ëlectric brandizzata Rubik’s incontra Carolina Guidetti, campionessa italiana di speedcubing.

“Cosa c’è di più popolare e allo stesso tempo audace del cubo di Rubik? Un oggetto iconico che mantiene il suo fascino da oltre cinquant’anni. Popolarità e audacia, oltre alla capacità storica di creare modelli affascinanti e iconici sono i valori che caratterizzano anche la marca Citroën, ed è per questo motivo che questa eccezionale partnership con Spin Master ci rende orgogliosi e felici. Durante la Milan Design Week, inoltre, scopriremo se è più semplice risolvere il cubo di Rubik oppure parcheggiare agilmente nel traffico milanese a bordo di AMI 100% electric”. Ha dichiarato Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia.