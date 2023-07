Citroen AMI for All: il quadriciclo elettrico per persone con disabilità

Da sempre rivoluzionaria e simbolo di libertà e sostenibilità: Citroen AMI for All è una nuova soluzione di mobilità per persone con disabilità.

Citroen AMI for All sarà presentata in occasione del Salone Autonomic Paris 2023.

Un progetto che nasce sulla base della Citroen AMI e che vuole fornire un valido strumento di mobilità per persone con mobilità ridotta che hanno perso l’uso di uno o di entrambi gli arti inferiori.

Si guida senza patente, è facile da guida ed è possibile anche riporre la sedia a rotelle al suo interno, il prototipo AMI for All è stato sviluppato in collaborazione con PIMAS, un’azienda specializzata nella trasformazione di veicoli per persone a mobilità ridotta, un progetto esclusivo che al suo interno integra una serie di adattamenti meccanici funzionali che rendono così, questo quadriciclo, realmente accessibile a tutti.

Il prototipo Citroen AMI for All nasce grazie alla collaborazione con PIMAS

Apertura delle porte maggiorata, comandi meccanici e manuali per accelerare e frenare, una sfera sul volante per facilitare la guida e una soluzione intelligente per facilitare la guida.

Christophe Lapeyre, Responsabile del progetto Ami for All: “Il progetto condiviso nel 2022 puntava ad offrire una soluzione chiavi in mano per adattare i viaggi dei disabili alla sfida del trasporto elettrico. L'idea mi è venuta osservando gli studenti della scuola secondaria di mio figliastro che dipendevano dai trasferimenti in veicoli TPMR ("Trasporto per Persone a Mobilità Ridotta"), mentre i loro compagni godevano di totale libertà. Oltre alle criticità sociali, l'individuazione di soluzioni tecniche e industriali è stata una sfida particolarmente motivante. In Citroën ho trovato subito uno sponsor che ha creduto in me e mi ha sostenuto nello sviluppo del progetto”.

Citroen AMI ha un’autonomia fino a 75 km, raggiunge una velocità massima di 45 km/h e può essere guidata a partire dai 14 anni. Per ricaricarla occorrono quasi 4 ore in presenza di una presa di ricarica domestica da 220 V.

Thierry Koskas, Direttore Generale di Citroen: “Ami for All è perfettamente in linea con la filosofia di Ami : offrire una risposta concreta all'accesso alla mobilità per tutti. Ami ha reintrodotto la facilità di movimento nei microviaggi e ha dato maggiore indipendenza ad adolescenti, anziani e persone senza patente. Siamo lieti di presentare questa soluzione tecnica per estendere questa libertà di movimento alle persone a mobilità ridotta e stiamo lavorando per rendere questo progetto realizzabile nel breve periodo".