Citroen AMI: il quadriciclo elettrico ad EICMA 2023

Citroen per il terzo anno consecutivo partecipa ad EICMA 2023 esponendo il suo quadriciclo originale, che ha conquistato migliaia di italiani.

Oltre 13.000 ordini in Italia a partire dal suo lancio commerciale, Citroen AMI 100% Electric è leader nel segmento dei quadricicli elettrici con una quota di mercato di oltre il 60%.

Può essere guidata a partire dai 14 anni, bisogna solo essere in possesso del certificato di idoneità patente AM, il patentino per motori inferiori ai 50 cm3, ha un’autonomia di 75 km ed un pacco batteria agli ioni di litio da 5,5 kW.

Per una ricarica completa della Citroen AMI 100% Electric occorrono sole 3 ore con una presa da 220V.

Ad EICMA 2023 è presente anche l’intraprendente Citroen My AMI Buggy, una versione esclusiva che si caratterizza per l’abitacolo completamente aperto con strutture tubolari metalliche in sostituzione delle portiere e per i cerchi color oro che rendono il suo stile decisamente più accattivante rispetto alla normale versione della AMI.

Caratteristici anche gli interni, diversi gli accessori color giallo acido che richiamano la tonalità della carrozzeria.

Giovanni Falcone, Managing director di Citroen Italia: “Siamo molto lieti di partecipare con la nostra Citroën Ami all’EICMA, poiché rappresenta una soluzione di mobilità innovativa e originale in cui crediamo molto e che ci viene richiesta sempre di più da una clientela sempre più vasta e diversificata. I nostri valori sono la sostenibilità ambientale, la semplicità, il comfort e l’audacia e crediamo che l’adesione alla kermesse milanese con AMI li rappresenti tutti molto bene. E siamo altrettanto felici di festeggiare in questa sede prestigiosa il successo di Citroën Ami – 100% ëlectric, veicolo anticonformista e rivoluzionario, che ha superato i 13.000 ordini in Italia dal momento del lancio, confermandosi il leader nel settore dei Quadricicli elettrici con una quota di mercato di oltre il 60%”.