Le nuove Citroen C4 e C4 X sono disponibili anche con motorizzazione Hybrid 136.

Una batteria da 48V capace di ricaricarsi anche durante alcune fasi della guida, un motore a benzina a 3 cilindri da 136 cavalli e un cambio elettrificato a doppia frizione e-DCS6, questi gli ingredienti delle nuove Citroen C4 e C4 X Hybrid 136.

La trasmissione automatica incorpora un motore elettrico e-Motor da 21 kW prodotto in Francia.

Una soluzione che ha consentito di contenere emissioni e consumi di quasi il 20% rispetto alla equivalente versione a benzina. La C4 Hybrid 136 è in grado di muoversi nel contesto urbano fino al 50% in modalità completamente elettrica.

La guida in EV offre notevoli vantaggi soprattutto perché consente l’accesso nelle aree urbane migliorando allo stesso tempo la qualità di guida negli spostamenti in città. La tecnologia Hybrid 48V impatta positivamente sui consumi, rispetto al motore a benzina PureTech 130 EAT8 la Casa madre dichiara un risparmio medio di carburante di 1 litro ogni 100 km.

Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: motore e batteria

Due motori, uno elettrico e l’altro termico, in grado di attivarsi contemporaneamente o separatamente in modo automatico e fluido, il tutto senza alcun intervento da parte del guidatore. Nel caso in cui il pilota richiede la massima potenza, l’unità elettrica eroga una potenza aggiuntiva di 9 kW (circa 12 cavalli) per assicurare rapidi sorpassi e forti accelerazioni.

La batteria si ricarica automaticamente in fase di decelerazione.

Il motore turbo benzina da 1.2 litri è un 3 cilindri di nuova generazione, capace di sprigionare una potenza di 136 CV a 5.500 giri al minuto per una coppia massima di 230 Nm a 1.750 giri al minuto. La turbina è a geometria variabile, le varianti Hybrid 136 sono conforme alla normativa Euro 6.4 e funzionano con il ciclo Miller.

Il propulsore elettrico offre una potenza aggiuntiva di 28 cavalli e una coppia massima di 55 Nm.

Il pacco batteria ha una capacità di 432 Wh ed è posizionato sotto il sedile anteriore sinistro in modo da non incidere sulla capacità di carico o sullo spazio interno