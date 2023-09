Citroen C5 X Hypnos Special Edition: una ibrida plug-in efficiente

Citroen C5 X Plug-in hybrid prende il nome dal dio greco del sonno, un crossover che abbina un’estetica originale a contenuti premium.

Offerta nella tonalità Blue Eclipse, la nuova Citroen C5 X Hypnos ha diversi particolari carrozzeria a contrasto, i cerchi sono da 19 pollici, a richiesta è disponibile anche la colorazione carrozzeria grigio platino.

Nell’abitacolo figurano inserti in legno per plancia e portiere mentre la console centrale è rivestita con un trattamento lucido in “Bronzo Xenon”. Specifici per questa versione sono i tappetini, mentre i sedili dispongono di regolazione elettriche, riscaldamento e ventilazione, il tetto in vetro è di serie.

Citroen C5 X Hypnos: alimentazione ibrida plug-in

Cuore del crossover ibrido francese è la motorizzazione quattro cilindri in linea da 1,6 litri abbinata a un’unità elettrica, la potenza complessiva è di 225 cavalli, il cambio è un automatico doppia frizione EAT8 a 8 rapporti.

La batteria ha una capacità di 12,4 kW, la C5 X PHEV riesce a percorrere fino a 50 km in modalità full electric.

La Hypnos è dotata di serie di sospensioni attive Advanced Comfort.

La nuova Citroen C5 X Hypnos Plug-In Hybrid è commercializzata anche in Europa.

Le prime consegne previste a partire dal prossimo anno.