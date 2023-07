Citroen lanca E-Routes, un Trip Planner ad alte prestazioni

Chi utilizza una Citroen e-C4 ed e-C4 X potrà utilizzare l’e-ROUTES by Free2move Charge per individuare le stazioni di ricarica slungo il percorso impostato.

Citroen lancia una applicazione che si rivela particolarmente utile per chi ha deciso di viaggiare al volante delle nuove e-C4 ed e-C4 X.

Un servizio che facilita l’utilizzo di questi due veicoli a zero emissioni quando si decide di percorrere lunghe distanze, una app intelligente che punta a favorire la mobilita sostenibile, il nuovo e-ROUTES by Free2move Charge è disponibile tramite una app dedicata per smartphone per due modelli all’avanguardia firmati Citroen.

Un Trip Planner ad alte prestazioni che raccoglie i dati dei veicoli in tempo reale e suggerisce i migliori percorsi in base allo stato delle stazioni di ricarica lungo il percorso.

La nuova app e-ROUTES per Citroen e-C4 ed e-C4 X è stata sviluppata dalla divisione Software di Stellantis

Tramite un algoritmo sofisticato, l’app e-ROUTES è in grado di calcolare il percorso in base non solo alla posizione delle stazioni di ricarica ma anche alla loro quantità e disponibilità, tramite una connessione con la vettura, questa applicazione tiene conto di diversi dati della vettura, informazioni calcolate in tempo reale e relative allo stato di carica ella batteria, consumo di energia, modalità di ricarica e temperatura dell’aria. Il mix di queste informazioni consente al sistema telematico di calcolare l’itinerario perfetto per giungere a destinazione nel minori tempo possibile con la giusta quantità di energia a bordo.

Citroen e-C4 ed e-C4 X hanno un’autonomia nel ciclo WLTP di 360 o 420 km

L’app e-ROUTES by Free2move Charge è integrata nel sistema centrale e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, per il suo utilizzo i clienti devono inserire i loro dati di identificazione nell’account MyCitroen.

L’app e-ROUTES sarà rilasciata a partire dal mese di ottobre e disponibile gratuitamente per i primi 12 mesi di utilizzo.