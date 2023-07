Citroen My Ami Buggy: sold out in poche ore

I soli 800 esemplari dedicati alla vendita online sono andati esauriti: sold out per la Citroen My Ami Buggy.

I soli 800 esemplari dedicati alla vendita online sono andati letteralmente a ruba, Citroen My Ami Buggy è un quadriciclo elettrico che assicura piena libertà di movimento.

Nel 2022 erano state solo 50 le unità disponibili, tutte destinate al mercato francese, nel 2023, le 800 unità totali sono state proposte per il mercato italiano, spagnolo, portoghese, inglese e greco.

Le restanti 200 unità dei 1.000 esemplari disponibili, saranno venduti nei punti vendita al dettaglio durante l’estate in Turchia e Marocco e nei territori francesi d’oltremare.

Il mercato francese ha dimostrato di gradire molto bene questo lancio, i 430 esemplari disponibili di My Ami Buggy sono stati venduti in poco più di 2 ore, in Belgio sono bastati 9 minuti per esaurire le 65 unità disponibili, mentre alla Spagna va il record del cliente più veloce a completare l’intero processo di acquisto digitale, solo 1 minuto e 10 secondi.

Citroen My Ami Buggy: look da off-road

Ha uno stile originale che si contraddistingue per la totale assenza delle portiere, per il tetto rimovibile e per il colore kaki, i suoi passaruota sono pronunciati, così come il paraurti anteriore e posteriore, i cerchi sono dorati.

In caso di intemperie i passeggeri hanno a disposizione dei rivestimenti trasparenti per le portiere e una borsa rimovibile posizionata al centro del volante per riporre i piccoli oggetti di utilizzo quotidiano.

Le consegne della nuova Citroen My Ami Buggy inizieranno a partire dal mese di settembre.